(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 MADE IN ITALY, PELLEGRINO (FDI): CON PROGETTO EXPO VILLAGE ITALY NOSTRE AZIENDE CENTRALI ALL’ESTERO

“Nel 2024 l’export italiano ha superato i 620 miliardi di euro, rappresentando così il 40% del PIL nazionale. Questo è merito delle nostre imprese, che da sempre dimostrano un grande spirito di iniziativa, una eccezionale curiosità, una forte adattabilità e un’invidiabile resilienza. A questo si è aggiunto il grande lavoro svolto da Giorgia Meloni in politica estera, che ha recuperato rapporti con altri Stati freddati dai precedenti governi e ha rilanciato relazioni consolidate ad un livello più alto. Oggi è dunque il momento migliore di sempre per i nostri imprenditori per aprire a nuovi mercati, unendo creatività, innovazione e pragmaticità. Oggi possiamo rafforzare ulteriormente quel valore immateriale del marchio Made in Italy raggiungendo il podio negli scambi commerciali con ogni Nazione. Expo Village Italy è una straordinaria intuizione di Giuseppe Finocchiaro che può far raggiungere questo obiettivo, concretizzando quello spirito di collaborazione tra industria, pmi e tutte quelle strutture che già svolgono attività di internazionalizzazione. Uniti si va più lontano, ma con un progetto stabile e consolidato nel tempo si può ambire all’eccellenza.”

Questa la dichiarazione della Senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino al margine della conferenza stampa di presentazione del progetto Expo Village Italy, promosso da Area Mediterranea APS e realizzata da Eskaton International.

