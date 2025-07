(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 Cordialmente

Loredana Riccardo

Nuovo incontro tra la Segretario Generale dell’IILA e la Ministra degli Esteri dell’Ecuador Gabriela Sommerfeld: collaborazione sempre più solida e orientata al futuro. 3 luglio 2025

Si è svolto ieri un proficuo e amichevole incontro tra la Segretario Generale dell’IILA, Antonella Cavallari, e la Ministra degli Affari Esteri e della Mobilità Umana dell’Ecuador, Gabriela Sommerfeld accompagnata da S.E. Estaban Moscoso Bohman, Ambasciatore dell’Ecuador in Italia, a conferma del solido e dinamico rapporto di cooperazione che lega l’IILA a questo Paese membro e che si è fortemente rafforzato a partire dal 2022 . All’incontro – il più recente di una serie di fruttuosi momenti di dialogo – hanno partecipato anche funzionari di alto livello del Ministero degli Esteri ecuadoriano e dell’IILA.

La Ministra Sommerfeld ha espresso l’apprezzamento del governo ecuadoriano per l’impegno dell’IILA, sottolineando in particolare il valore del supporto tecnico fornito nei settori della giustizia e sicurezza e dello sviluppo sostenibile . Da parte sua, la Segretario Cavallari ha conferma to la disponibilità dell’Organizzazione di continuare a sostenere le autorità ecuadoriane nella lotta contro la criminalità organizzata, attraverso programmi a finanziamento italiano, italo-ecuadoriano ed europeo già attivi come SEPREC, ITAJUS/FIEDS, EL PAcCTO 2.0, EUROFRONT, COPOLAD III e il Programma Falcone-Borsellino, che si avvalgono della collaborazione di esperti italiani di alto profilo. Gli ottimi risultati ottenuti finora, in particolare con i programm i EURESP (riduzione dell’ 85% delle morti violente nelle carceri ecuadoriano in un anno) e ITAJUS, costituiscono inoltre l a bas e d i partenza ideale per una nuova più ambiziosa progettualità, che non solo permetterà – se approvata da Italia ed Ecuador – di continu are a fornire assistenza tecnica, ma potrà includer e anche la donazione di attrezzature a supporto delle istituzioni locali, come da tempo richiesto dalle autorità ecuadoriane .

Tra i temi discussi, anche lo stato di avanzamento del progetto “Economia circolare e città verdi”, finanziato dalla DGCS-MAECI e finalizzato ad accompagnare le città latinoamericane verso una transizione verde e sostenibile. In collaborazione con il Fondo Regional del Agua (FORAGUA), si è recentemente conclusa l’attività di riforestazione nel Cantone di Zaruma per la gestione integrata e la conservazione delle risorse idriche della “ Micro Cuenca” (bacino idrico) di Guando e, a seguito dei significativi risultati ottenuti in termini di maggiore disponibilità di acqua di buona qualità e potabile per la popolazione locale, IILA ha avviato – sempre in collaborazione con l’Ambasciata dell’Ecuador in Italia, le autorità locali e i tecnici di FORAGUA – una nuova iniziativa nel Cantone amazzonico di El Pangui, con l’obiettivo di promuovere la gestione sostenibile delle risorse delle “ microcuencas ” di San Isidro, Pachicutza, San Roque e Guismi .