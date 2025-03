[Comune Palermo] Lotta dipendenze da droga. Dichiarazione di Massimo Giaconia

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 “La lotta alle dipendenze da droga è un dovere morale e istituzionale che

riguarda tutti, nessuno escluso.

Ancora di più in questo momento storico, in cui nella nostra città l’uso di

sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani e giovanissimi, è in

allarmante crescita.

Siamo di fronte a un fenomeno drammatico, con un numero sempre maggiore di

persone soprattutto giovani che fanno uso di droghe, in particolare di

crack.

Famiglie distrutte e genitori disperati si trovano impotenti di fronte a un

problema che si trasforma in un tunnel sempre più buio e senza uscita.

Per questo accolgo con favore e sottoscrivo la mozione del collega Zacco

per l’istituzione di un tavolo tecnico interdisciplinare.

Mi auguro che questa iniziativa rappresenti uno stimolo concreto affinché

tutte le istituzioni competenti si attivino in modo deciso per contrastare

le cause di questa emergenza e, al contempo, adottino misure efficaci per

arginare il fenomeno.

L’amministrazione comunale deve prendere atto di questo ulteriore segnale

proveniente dal consiglio comunale e farsi carico di mettere in rete tutte

le forze istituzionali e sociali, elaborando azioni concrete e mirate per

affrontare questa piaga sociale.

Allo stesso tempo, auspico che il Governo Regionale attui urgentemente

tutte le misure previste dal DDL Anti-Crack, approvato all’unanimità

dall’Assemblea Regionale Siciliana nel settembre 2024, affinché si possa

finalmente dare una risposta decisa a questa emergenza.”

Lo dichiara Massimo Giaconia, consigliere comunale del gruppo Misto.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo