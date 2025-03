(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 SAN SIRO. DE CORATO (FDI): DA MANI PULITE MAI INCHIESTE COSI’ PESANTI, SALA SI DIMETTA

“La Procura ha aperto un fascicolo sulla vendita dello Stadio di San Siro. Avanti con un’altra inchiesta! Da ‘Mani Pulite’, fine aprile 1992, in poi in Comune a Milano mai c’erano state inchieste così importanti e pesanti come, appunto, lo sono quelle sull’Urbanistica e sullo Stadio di San Siro. E’ arrivato il momento che il Sindaco Sala si dimetta e faccia un passo indietro prima che, poi, si arrivi al peggio e debba lasciare il proprio ruolo, magari, forzatamente. E’ vero che, su questo tema, ancora non sono arrivati ne avvisi di garanzia e nemmeno circolano nomi ma se i Pm indagano significa che qualcosa di anomalo lo hanno riscontrato. La città deve tornare presto al voto ed essere governata da un’adeguata ed efficiente Amministrazione Comunale. Sia diverse migliaia di milanesi che noi di Fratelli d’Italia, glielo abbiamo suggerito già da diverse settimane”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo Fdi in Commissione Parlamentare Antimafia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

