(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 AGRICOLTURA. ALMICI (FDI): RICONOSCIMENTO DEL RUOLO STRATEGICO DEL COMPARTO

“Con l’inaugurazione di ‘Agricoltura è’ in piazza della Repubblica, Roma diventa per tre giorni la capitale dell’agricoltura italiana. Un evento fortemente voluto dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare per celebrare, non solo il valore storico della firma dei Trattati di Roma, ma soprattutto il presente e il futuro del nostro settore primario. Essere al fianco di agricoltori, allevatori e produttori che ogni giorno con dedizione e sacrificio portano avanti il made in Italy agroalimentare significa riconoscere il ruolo strategico di un comparto che non solo rappresenta la nostra identità, ma è anche motore economico e presidio di sostenibilità, qualità e sicurezza alimentare. Ringrazio il ministro Francesco Lollobrigida per l’impegno concreto e la visione con cui ha voluto questa manifestazione. La presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un segnale di grande attenzione istituzionale, che rafforza la consapevolezza di quanto sia centrale oggi più che mai il tema della sovranità alimentare. ‘Agricoltura è’ è un’occasione per rimettere al centro dell’agenda pubblica e politica il lavoro, la tradizione e l’innovazione di chi custodisce e valorizza ogni giorno la nostra terra. Come componente della Commissione Agricoltura, continuerò a sostenere tutte le iniziative che rafforzano questo settore strategico per l’Italia”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici.

