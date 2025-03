Musica a colori – seconda edizione – con il M° Beppe Vessicchio e Alessandro Haber – giovedì 27 marzo

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

COMUNICATO STAMPA

*GIUNGE ALLA SUA SECONDA EDIZIONE*

* “**MUSICA A COLORI*

*”, **L’EVENTO PROMOSSO DA “LLIFE PROJECT” PER FAR CONOSCERE GLI OBIETTIVI

DELL’AGENDA 2030 ATTRAVERSO L’ARTE*

*Ospiti d’eccezione: il M° Beppe Vessicchio e l’attore Alessandro Haber In

scena anche gli splendidi “strumenti del mare”*

*Giovedì 27 marzo, dalle 19, sul palco del Teatro Nuovo di Martina Franca*

Far *conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030* attraverso le *suggestioni e

le emozioni della musica*. E’ questa l’*originale mission *del progetto “*LLIFE

Project*” che dopo il successo ottenuto nella prima edizione, si ripropone,

questa volta sul *palco del Teatro Nuovo di Martina Franca* con “*Musica a

Colori*”, uno *spettacolo* che *vedrà protagonisti i giovanissimi allievi

di alcuni tra i più importanti istituti scolastici a indirizzo musicale del

territorio* con *ospiti di grande prestigio*, il *Maestro Beppe Vessicchio*

e l’*attore Alessandro Haber *accompagnato dal *sassofonista Raffaele

Casarano*, per lanciare tutti *insieme* un *importante, fondamentale

messaggio di pace e speranza per il futuro*.

“Il *25 settembre del 2015* – sottolineano i promotori del progetto e

organizzatori dell’evento – *ben 193 governi del pianeta si impegnavano

solennemente per affrontare alcuni grandi problemi, come le povertà

crescenti di ogni ordine e grado, gli inquinamenti, sulla terra, nel mare e

nel cielo, l’ignoranza, le discriminazioni, la disparità di genere, le

ingiustizie, le prevaricazioni e, su tutto, le guerre. Il Mondo intero

accettava così di avanzare verso un vero progresso umano, contenendo il più

possibile le contraddizioni, l’ipocrisia, l’indifferenza e l’ignoranza.

Veniva così siglata presso le Nazioni Unite l’Agenda 2030 dell’O.N.U*.

*Da qui l’idea di stimolare l’urgenza di attenzione, e ricerca di

soluzioni, verso questi temi. Un’esigenza morale soprattutto nei confronti

delle nuove generazioni, nella convinzione che ognuno di noi, nel suo

piccolo, nel suo quotidiano, possa impegnarsi per un mondo migliore. Così,

nel 2019, è nato “LLIFE Project” (Live is forever – Love is forever), con

un obiettivo primario, quello di promuovere questa azione di

sensibilizzazione con un approccio diretto e immediato legato all’arte e

alla musica, lavorando per giungere alla formazione di una vera e propria

orchestra giovanile stabile*”.

*Dall’idea al palco di un teatro* dove quest’anno, dopo il successo

registrato nella prima edizione, *saranno ben sei gli istituti a indirizzo

musicale protagonisti della seconda edizione di “Musica a colori”:* il

*”Severi-Mancini”

di Crispiano, *capofila anche per questa edizione 2025;* l’I.C. “G. Grassi”

di Martina Franca; l’I.C. “Pignatelli” di Grottaglie; l’I.C. “Giovanni

XXIII” di Statte; l’I.C: “Giovanni XXIII – Pascoli” di Fasano; APS

“Accademia Musicale Giacomo Puccini” di Crispiano e il Liceo Musicale

“Archita” di Taranto*.

Una vera e propria *orchestra composta da ben 67 elementi*, tra *studenti e

i docenti concertisti: Giuseppe Amatulli, Francesco Greco, Vincenzo Longo,

Isabella Manera, Francesco Zizzi, Alessio Barbera, Ada Di Bello, Giordano

Muolo, Anna Elia, Simone Carbone. Musicisti eccellenti che insieme ai loro

talentuosi allievi si esibiranno nell’esecuzione di nove brani*, da ”

*Imagine*” di *John Lennon* a “*We are the world*”, da “*Ebony and Ivory*”

di *Paul McCartney* e *Stevie Wonder* a “*Gabriel’s Oboe”*, bellissima

colonna sonora composta da *Ennio Morricone* per il film “*Mission*”.

*Brani*, i cui *arrangiamenti portano la firma del Maestro Silvestro

Sabatelli*, scelti proprio per l’*importanza dei messaggi in essi contenuti*

*Valore aggiunto di questa seconda edizione di “Musica a colori”*, la

*condivisione

del progetto “Gli strumenti del mare”*, costruiti dai detenuti del carcere

di Opera, *ricavati dal legno delle barche dei migranti, nell’ambito del

progetto “Metamorfosi” della Fondazione della Casa dello Spirito e delle

Arti*. Sul palco del Teatro Nuovo giungeranno tre di questi bellissimi

strumenti, due violini e una chitarra classica (quest’ultima realizzata nel

carcere di Secondigliano – Napoli), accompagnati da *Greta **Corbella*

della *Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti* e *Pietro Boscacci*,

musicista dell’*Orchestra dei popoli*.

Lo spettacolo, che si avvale del patrocinio del Comune di Martina Franca,

del patrocinio morale dell’Asvis e del sostegno di alcuni importanti

sponsor privati, avrà due *testimonial d’eccezione*, *il Maestro Beppe

Vessicchio*, tra i direttori d’orchestra, compositori e musicisti più noti

e amati d’Italia e l’*attore Alessandro Haber *tra i più importanti

interpreti della scena italiana che, per l’occasione, sarà accompagnato dal

*sassofonista* di fama internazionale, *Raffaele Casarano*.

A *presentare la serata* saranno la *conduttrice di Telenorba, Alina

Liccione* e il *giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, Eugenio

Caliandro*.

A *curare l’organizzazione dell’evento con grande competenza, passione e

professionalità*: il *dott.* *Pier Giorgio Farina*, *ideatore e

coordinatore “L.L.I.F.E. Project”*; la *prof.ssa* *Gabriella

Fumarola*, *coordinatrice

artistica, referente del progetto presso le scuole*; il *M° Gianni

Locorotondo*, Presidente dell’*Accademia “Giacomo Puccini*” e *l’avv.

Corina Torraco*.

Gli artisti protagonisti della serata saranno ospitati presso la masseria

Amastuola di Crispiano.

