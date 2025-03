Grand Prix di Fioretto – Undici azzurri al tabellone principale nella prova maschile di Lima

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 GRAND PRIX DI FIORETTO – A LIMA 11 AZZURRI AVANZANO AL TABELLONE

PRINCIPALE MASCHILE DI DOMANI

LIMA – L’Italia va vicinissima al secondo en plein in due giorni nei

turni preliminari del Grand Prix di fioretto a Lima. Sono infatti 11 gli

azzurri del CT Simone Vanni qualificati per la giornata “clou” di domani

nella gara maschile.

Erano già ammessi al tabellone principale, per diritto di ranking,

Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi.

Grazie ad una perfetta fase a gironi, da sei vittorie e nessuna

sconfitta, si sono qualificati per la giornata clou anche Tommaso

Martini, Damiano Rosatelli, Edoardo Luperi e Francesco Ingargiola. La

vittoria nel tabellone preliminare ha permesso l’accesso alla domenica

peruviana anche per Giulio Lombardi, Damiano Di Veroli e Davide Filippi.

Stop nell’ultimo turno di giornata per Giuseppe Franzoni.

Domani terza e ultima giornata, quella decisiva, del Grand Prix di Lima.

Sono 23 gli azzurri in pedana nei due tabelloni principali che

prenderanno il via dalle ore 15 (orario italiano). Dodici le fiorettiste

del CT Simone Vanni nella prova femminile e 11 italiani nella gara

maschile.

GRAND PRIX FIORETTO MASCHILE FASI PRELIMINARI – LIMA (PERÙ), 22 MARZO

2025

Qui i risultati [1]

