(ACON) SPORT. BORDIN: SIGILLO CR A CATERINA PLET, TESTIMONIANZA DI IMPEGNO

Consiglio regionale del Fvg per dire grazie a Caterina Plet,

sciatrice di Aiello del Friuli appartenente alla societ? Fai

Sport, che ha conquistato la medaglia d’oro con i colori della

nazionale ai World Winter Games, recentemente svoltisi a Torino.

Un risultato indimenticabile che l’amministrazione comunale di

Aiello ha voluto celebrare insieme alla comunit?, accogliendo con

calore la sua atleta nella sala civica. La vittoria di Caterina

ha acceso un’ondata di emozione e orgoglio tra i suoi

concittadini, che l’hanno abbracciata con affetto, condividendo

la gioia di un successo che appartiene a tutta la comunit?.

“? bello vedere la sala piena e i cittadini di Aiello che si

stringono intorno a Caterina che con forza e determinazione, ha

rappresentato il suo paese e il Friuli Venezia Giulia a Torino

dove ? stata l’unica atleta regionale presente”. Con queste

parole il massimo esponente dell’Assemblea legislativa regionale,

Mauro Bordin, ha consegnato il sigillo del Cr a Caterina Plet,

ricordando di averla gi? conosciuta in Aula a Trieste, in

occasione della visita della dell’associazione Fai Sport per

celebrare i 30 anni di attivit? di un sodalizio che “ha saputo

far crescere campioni e promuovere la pratica sportiva tra le

persone con disabilit?”.

“E’ un riconoscimento a Caterina che ? la testimonianza concreta

di come, attraverso impegno e costanza, sia possibile superare le

difficolt? che la vita ci pone davanti. Tutto questo ? stato