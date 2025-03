[acspro] [CRUmbria-News] “Sanità umbra: l’ex assessore Coletto certifica il debito creato dal centrodestra e sconfessa i suoi ex amici di partito”

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 Simonetti (capogruppo M5S): “Cinque anni di disastrose politiche del

centrodestra hanno portato alla voragine sui conti della sanità che adesso

la Giunta regionale si trova ad affrontare per scongiurare il peggio”

(Acs) Perugia, 21 marzo 2025 – “L’ex assessore Coletto smentisce ed

entra a gamba tesa contro il centrodestra umbro. Parole che vanno contro i

suoi colleghi, affermando che il debito c’è, un debito che ci porta verso

il commissariamento. Cade così il castello di bugie che stanno costruendo in

queste ore. Cinque anni di disastrose politiche del centrodestra hanno

portato alla voragine sui conti della sanità che adesso la Giunta Regionale

si trova ad affrontare per scongiurare il peggio”, è quanto scrive, in una

nota, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Luca Simonetti.

“Noi, adesso – osserva – dobbiamo riparare quanto fatto dalla giunta

Tesei, o meglio quanto non ha fatto. Con la scellerata gestione del

centrodestra oggi l’Umbria rischia il collasso sanitario. Solo per i costi

relativi al saldo della mobilità passiva, cioè il flusso di fondi in uscita

per la compensazione di prestazioni erogate a propri assistiti che sono

andati a curarsi fuori dall’Umbria, abbiamo bruciato in cinque anni oltre 110

milioni di euro. Soldi che sarebbero stati sufficienti a garantire la

costruzione del nuovo ospedale di Narni-Amelia e assumere oltre 40

infermieri”.

Per Simonetti si tratta di “una catastrofe senza precedenti per la nostra

regione, un disastro tenuto nascosto per 5 anni che ci ha fatto perdere

risorse che avrebbero potuto garantire servizi per i cittadini umbri. Le

stesse dichiarazioni di Coletto apparse oggi su organi di stampa locale ci

fanno capire il caos che l’amministrazione regionale ha affrontato in questi

5 anni. La mancanza di una visione politica, una continua lotta di potere

interna e una capacità di governo approssimativa oggi hanno portato l’Umbria

sull’orlo del commissariamento”.

“La cosa più clamorosa e svilente, oggi – continua il capogruppo

pentastellato – non è tanto constatare il fallimento, conclamato da enti

pubblici oltre che da eminenti istituti di fama internazionale, quanto vedere

le reazioni scomposte e gli attacchi isterici dei rappresentanti del

centrodestra. Non avrebbero dovuto far altro che scusarsi con gli umbri e

ammettere il fallimento. Oggi – conclude Simonetti – la presidente e la

maggioranza stanno lavorando per restituire la sanità pubblica a questa

terra. Il percorso non è semplice, ma l’impegno è costante”. RED/as

