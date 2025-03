[acspro] [CRUmbria-News] Conferenza presidenti Assemblee legislative: Sarah Bistocchi nominata vicecoordinatrice Comitato Coordinamento

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 La Presidente: “Portiamo avanti progetti per l’Umbria”

(Acs) Perugia, 21 marzo 2025 – “Un onore e una grande responsabilità, che

ho accettato con la volontà di rappresentare al meglio l’Umbria in tutte

le cornici istituzionali”. Così la presidente dell’Assemblea legislativa

dell’Umbria, Sarah Bistocchi, che ieri è stata nominata

‘vicecoordinatrice del Comitato di coordinamento della Conferenza dei

presidenti delle Assemblee legislative italiane’.

“La Conferenza – spiega la Presidente – è un luogo dove mettere in rete

e a sistema tutte le competenze e le buone pratiche delle Assemblee

legislative, e potermi impegnare in prima persona è un motivo di orgoglio e

senso di responsabilità. Cercherò di rappresentare al meglio la nostra

regione, portando avanti progetti che possano incidere concretamente sulla

vita degli umbri. La rappresentanza dell’Umbria, in un organo di

coordinamento come questo – aggiunge -, potrà essere utile per portare

avanti delle battaglie e dei progetti in grado di far crescere anche la

nostra regione. Il tutto riallacciando un filo che, negli anni, si era perso

o sfibrato”.

“Ad Aosta – continua la presidente Bistocchi – ho partecipato anche al

workshop del progetto ‘CAPIRe’, dedicato alla valutazione delle politiche

pubbliche. La valutazione, infatti, è fondamentale per comprendere

l’effetto delle norme che si attuano, in relazione ai bisogni e alle

istanze dei cittadini. Altrettanto necessario è però – conclude – porsi le

giuste domande nella verifica dei risultati, evitando effetti ridondanti e,

magari, controproducenti”. Pv/Ao/Red/As

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79948