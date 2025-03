0321 La Spezia progressi digitalizzazione

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

La Spezia tra le eccellenze digitali: seconda in Liguria e rientra nella fascia delle città italiane “altamente digitali”

La Spezia, 21 marzo 2025 – La Spezia si conferma tra le città italiane più avanzate nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Secondo il BBBELL Score, che analizza il livello di digitalizzazione dei Comuni di Piemonte e Liguria, la nostra città si posiziona al secondo posto in Liguria e al quarto complessivo nelle due regioni, con un punteggio di eccellenza: 99,4 su 100.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Un grande risultato che conferma il successo del percorso di ammodernamento delle infrastrutture digitali e il nostro impegno nel rendere i servizi pubblici sempre più efficienti, accessibili e vicini ai cittadini. L’obiettivo è quello di rendere La Spezia una città sempre più dinamica e competitiva, semplificare le comunicazioni, rendere il nostro comune più “smart”, venendo incontro ai cittadini e alle nuove generazioni. Proseguiamo su questa strada, investendo in nuove tecnologie e rafforzando le competenze digitali per affrontare le sfide del futuro”.

Lo studio valuta diversi parametri, tra cui la presenza di infrastrutture digitali nella pubblica amministrazione, la diffusione della fibra ottica, l’adozione di strumenti innovativi per la gestione comunale e la disponibilità di servizi online per cittadini e imprese. L’obiettivo è misurare il livello di digitalizzazione e individuare eventuali aree di miglioramento.

Un altro risultato significativo arriva da ICity Rank, il ranking nazionale che analizza l’innovazione digitale nei Comuni italiani: La Spezia rientra nella fascia delle città “Altamente Digitali”, un gradino sotto la categoria “Full Digital” in cui figurano solo le principali città italiane. Questo riconoscimento premia l’impegno della città nello sviluppo di servizi digitali avanzati, che rendono più efficienti e accessibili le interazioni tra cittadini e pubblica amministrazione.

L’implementazione di nuove tecnologie, l’espansione dell’accesso ai servizi online e la semplificazione dei processi amministrativi hanno portato La Spezia a distinguersi come un modello di innovazione digitale. Questo risultato conferma la volontà di proiettare la città verso il futuro, puntando a diventare un punto di riferimento per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione in Italia.