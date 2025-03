COPPA ITALIA REGIONI 25: LE CLASSIFICHE MASCHILI

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 ** COPPA ITALIA DELLE REGIONI: SCARONI ANCORA LEADER. BAIS 2 MAGLIE. TUTTE LE NOVITA’

(La maglia del miglior scalatore di Mattia Bais, premiata dal Presidente Pella dall’assessore allo sport di Rho, Alessandra Borghetti. Sotto il combattivo di giornata, Sbaragli. Photo Sprint Agency)

(Roberto Pella e Marilisa Plescia – Public Affair Manager di Novo Nordisk, premiano Sbaragli).

Conclusa la Milano-Torino, seconda prova di Coppa Italia delle Regioni, che ha visto il successo di Isaac Del Toro sul Colle di Superga, ecco le classifiche aggiornate.

Classifica Individuale In cima alla classifica generale continua a rimanere il bresciano Christian Scaroni (XDS Astana Team) con 50 punti. Il corridore, attualmente infortunato a causa di una lussazione alla spalla rimediata alle Strade Bianche, mantiene il primato grazie ai 50 punti ottenuti con il secondo posto al Trofeo Laigueglia. Al secondo posto troviamo Giovanni Carboni (Unibet Tietema Rockets) con 32 punti, seguito da Alberto Bettiol (XDS Astana Team) con 24 punti. A completare la top five ci sono Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) con 20 punti e Simone Gualdi (Intermarché – Wanty) con 15 punti.

Classifica Scalatori Il leader tra gli scalatori è ancora Mattia Bais (Team Polti – Visit Malta) con un punteggio di 60. Il corridore trentino conferma il primato anche grazie all’azione promossa nella gara piemontese. Più distanti, con 20 punti ciascuno, Alessandro Covi (UAE Team Emirates XRG), in forte ascesa, e Christian Scaroni (XDS Astana Team). Chiudono la top five Alex Tolio (VF Group Bardiani CSF – Faizané) e Kevin Colleoni (Intermarché – Wanty), entrambi con 10 punti.

Classifica Combattività Tra i corridori più combattivi spicca il toscano Kristian Sbaragli (Solution Tech Vini Fantini), che con l’azione di ieri ha guadagnato 30 punti, senza però riuscire a superare Mattia Bais (Team Polti – Visit Malta), che mantiene il primato con 40 punti. Il terzo posto è condiviso da Davide Baldaccini (Solution Tech Vini Fantini) e Kevin Colleoni (Intermarché – Wanty), entrambi a quota 20 punti. A completare la graduatoria troviamo Alex Tolio (VF Group Bardiani CSF – Faizané) con 10 punti.

Classifica Giovani Il miglior giovane attuale è Simone Gualdi (Intermarché – Wanty) con 15 punti, seguito da Alessandro Pinarello (VF Group Bardiani CSF – Faizané) con 10 punti. Al terzo posto troviamo Davide De Pretto (Team Jayco AlUla) con 8 punti.

Classifica a Squadre Per quanto riguarda le squadre, la VF Group Bardiani CSF – Faizané guida la classifica con 10 punti, allungando leggermente rispetto alla precedente prova.

Prossimo appuntamento il Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria del 12 aprile.

Classifica Individuale:

1. Christian Scaroni (XDS Astana Team) – 50 punti

2. Giovanni Carboni (Unibet Tietema Rockets) – 32 punti

3. Alberto Bettiol (XDS Astana Team) – 24 punti

4. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) – 20 punti

5. Simone Gualdi (Intermarché – Wanty) – 15 punti

6. Alessandro Pinarello (VF Group Bardiani CSF – Faizané) – 10 punti

7. Diego Ulissi (XDS Astana Team) – 8 punti

8. Davide De Pretto (Team Jayco AlUla) – 8 punti

9. Simone Velasco (XDS Astana Team) – 1 punto

Classifica Scalatori:

1. Mattia Bais (Team Polti – Visit Malta) – 60 punti

2. Alessandro Covi (UAE Team Emirates XRG) – 20 punti

3. Christian Scaroni (XDS Astana Team) – 20 punti

4. Alex Tolio (VF Group Bardiani CSF – Faizané) – 10 punti

5. Kevin Colleoni (Intermarché – Wanty) – 10 punti

Classifica Combattività:

1. Mattia Bais (Team Polti – Visit Malta) – 40 punti

2. Kristian Sbaragli (Solution Tech Vini Fantini) – 30 punti

3. Davide Baldaccini (Solution Tech Vini Fantini) – 20 punti

4. Kevin Colleoni (Intermarché – Wanty) – 20 punti

5. Alex Tolio (VF Group Bardiani CSF – Faizané) – 10 punti

Classifica Giovani:

1. Simone Gualdi (Intermarché – Wanty) – 15 punti

2. Alessandro Pinarello (VF Group Bardiani CSF – Faizané) – 10 punti

3. Davide De Pretto (Team Jayco AlUla) – 8 punti

Classifica a Squadre:

1. VF Group Bardiani CSF – Faizané – 10 punti

