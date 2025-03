[acspro] [CRUmbria-News] “Assicurare attenzione, tutela e sostegno alle libere professioni umbre”

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Il presidente della Prima commissione, Francesco Filipponi, annuncia una

proposta di risoluzione

(Acs) Perugia, 20 marzo 2025 – “Le libere professioni ordinistiche

ricoprono in Umbria un ruolo di massimo rilievo essendo portatrici di

interessi sani per la tutela dei cittadini e la crescita dei territori”. Lo

dichiara il presidente della Prima commissione consiliare, Francesco

Filipponi (Pd).

“In seguito alla richiesta dell’Ordine degli avvocati di Perugia, il 10

marzo la commissione ha svolto l’audizione

(https://tinyurl.com/umbria-professioni [1]) di alcuni rappresentanti delle

libere professioni ordinistiche e sono emerse problematiche che sono state

approfondite. I liberi professionisti – prosegue Filipponi – possono

partecipare ai bandi ed avere accesso ai Fondi dell’Unione Europea.

Proponiamo dunque come commissione una risoluzione per impegnare la Giunta

regionale ad adottare ogni misura che assicuri attenzione, tutela e sostegno

alle libere professioni umbre, anche garantendo l’accesso e la

partecipazione ai Fondi Fesr e Fes+ 2021 – 2027 della Regione Umbria.

Tenendo in considerazione che il ruolo del professionista è sempre più

quello dello specialista flessibile e interdisciplinare, capace di muoversi

nelle reti aziendali e dei servizi. Contribuendo così – conclude Filipponi

– al progresso e allo sviluppo della regione Umbria”. RED/mp

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79936

[1] https://tinyurl.com/umbria-professioni