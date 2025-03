Bruxelles, Salvini: ringrazio l’amico Viktor Orban per avermi consegnato il premio Hunyad

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

Ringrazio l’amico Viktor Orban per avermi consegnato oggi a Bruxelles il premio Hunyadi per l’impegno a difesa dei valori europei e contro l’immigrazione clandestina.

L’Europa dovrebbe preoccuparsi dei milioni di illegali a cui permette di entrare nel nostro continente anziché pensare al riarmo e ai carri armati.

Il pericolo numero uno è rappresentato dal fanatismo, dal terrorismo e dall’estremismo islamico. L’immigrazione senza controllo, che Bruxelles continua a favorire, porta insicurezza nelle nostre case, scuole e fabbriche.

Questo premio per me è un orgoglio che mi spinge a fare sempre meglio, grazie.

Continueremo a batterci per un’Europa forte, libera e sicura. Così Matteo Salvini su X