INVITO CONFERENZA STAMPA – NUOVE GIORNATE DI ORIENTAMENTO 2025, TUTTI I CORSI DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO ALL’INALPI ARENA – Venerdì 21 febbraio 2025 – ore 12.00 – nel Salone del Rettorato (Via Po 17/Via Verdi 8, Torino)

NUOVE GIORNATE DI ORIENTAMENTO 2025

TUTTI I CORSI DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO ALL’INALPI ARENA

Venerdì 21 marzo 2025 alle ore 12.00, nel Salone del Rettorato (Via Po

17/Via Verdi 8, Torino) verranno presentate alla stampa le nuove Giornate

di Orientamento che si terranno per la prima volta all’Inalpi Arena (Corso

Sebastopoli, 123 a Torino) dal 26 al 28 marzo 2025. L’evento è rivolto a

studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado e a

tutti coloro che intendono iscriversi all’università.

Nel corso della conferenza stampa sarà inoltre illustrata la rinnovata

offerta formativa dell’Ateneo e tutti nuovi servizi per studenti.

Intervengono:

–

Barbara Bruschi, Vice-Rettrice per la didattica dell’Università di Torino

–

Paola Ricchiardi, delegata del Rettore per l’Orientamento, il Tutorato e

il Placement

