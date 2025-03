(AGENPARL) - Roma, 16 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sun 16 March 2025 RAI, CAROTENUTO (M5S): IMBARAZZANTE EPISODIO A ‘IN MEZZ’ORA’, SILENZIATE CRITICHE A GOVERNO

Roma, 16 marzo – “Le opinioni altrui vanno rispettate e deve essere lasciato il giusto spazio anche se vengono espresse critiche verso il governo italiano. Non è quanto accaduto questo pomeriggio nella trasmissione ‘In Mezz’ora’, in onda su Rai3, condotta da Monica Maggioni che oggi dialogava con Basel Adra, regista di ‘No Other Land’, vincitore dell’Oscar 2025 per Miglior documentario. Non ci si pulisce la coscienza con un’intervista del genere in cui l’interlocutore viene interrotto nel momento in cui vengono espresse critiche al governo. La Rai, non lasciando il giusto spazio, fa lo stesso gioco di un centrodestra che invece si è reso complice di quanto sta accadendo a Gaza e in Cisgiordania. Gravissimo che anche un regista, una volta invitato, venga interrotto se esprime opinioni poco gradite. Evidentemente in Rai non è concesso lasciare spazio a chi critica l’esecutivo di Meloni”. Così in una nota il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto.

