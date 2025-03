Sisma. Della Porta (FdI): passo fondamentale per accelerare lavori e garantire risorse

(AGENPARL) - Roma, 12 Marzo 2025

“Il ddl sisma è legge. Si tratta di un decreto che mira a potenziare le misure di ricostruzione e sicurezza nei territori colpiti dai terremoti, garantendo interventi urgenti e mirati per sostenere le comunità e gli enti locali. Questa approvazione rappresenta un passo fondamentale per accelerare i lavori di ripristino e assicurare risorse adeguate alla ricostruzione post-sisma. Il provvedimento che istituisce, per la prima volta nel nostro Paese, un Codice della Ricostruzione post-calamità, e’ stato fortemente voluto dal Governo Meloni e dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Con questo Codice finalmente l’Italia si dota di uno strumento per la ricostruzione con una normativa omogenea dal Nord al Sud, che fissa tempi certi e procedure celeri. Ricostruire dopo una calamità sarà più veloce, eliminando lunghe attese per la popolazione colpita, causa molto spesso della desertificazione dei territori colpiti dalla calamità che, al contrario, saranno destinatari di risorse economiche importanti e necessarie anche alla rigenerazione urbana”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta.

