(AGENPARL) - Roma, 9 Marzo 2025

(AGENPARL) – dom 09 marzo 2025 Marisol Cestari: rinnovabili, di questo passo la Basilicata impiegherà più

di 10 anni per raggiungere l’obiettivo al 2030

“Di questo passo non solo la Basilicata impiegherà più di 10 anni per

raggiungere l’obiettivo al 2030 sullo sviluppo delle rinnovabili fissato

dal Decreto Aree Idonee (dal 2021 a fine 2024 ha realizzato 415 MW, pari al

19,7% dell’obiettivo finale, con 1.690 Mw mancanti) ma tutto il Sud è

destinato a seguirla. La “ricetta” indicata dal “papier Bankitalia” è

sicuramente la più efficace: servono norme certe e «un testo unico

legislativo» per accelerare la crescita dell’energia rinnovabile in Italia

che negli ultimi anni «ha ripreso slancio». Così Marisol Cestari, legale

rappresentante della CER Moliterno “Energia del Sole”, dirigente del Gruppo

Cestari, che attraverso proprie società specializzate in Italia e

all’estero opera, con base operativa a Moliterno, nel settore della

produzione elettrica da fonti rinnovabili, realizzando impianti

ecocompatibili e valutando gli impatti ambientali e sociali connessi

all’implementazione di tecnologie alimentate da fonti alternative

di energia, impegnato a promuovere le Cer soprattutto al Sud. “Per favorire

lo sviluppo delle FER e la costituzione di nuove CER soprattutto nelle

regioni meridionali – aggiunge – saranno necessari ulteriori interventi di

semplificazione normativa e di accelerazione delle procedure autorizzative

rispetto a quelli adottati nel recente passato. Andrà inoltre reso più

stabile il quadro normativo per fornire maggiore certezza agli investitori.

Per un’accelerazione tanto più necessaria nello scenario degli alti costi

delle bollette energetiche per imprese e famiglie – dice ancora la

dirigente del Gruppo Cestari -l’identificazione preventiva da parte delle

Regioni di aree idonee a beneficiare di iter accelerati per la

realizzazione di impianti e la razionalizzazione delle procedure attraverso

un testo unico legislativo che riduca la complessità attuale andranno

valutati alla luce dell’efficacia nello snellire e velocizzare la

costruzione e l’esercizio degli impianti e la costruzione delle opere

infrastrutturali connesse. Inoltre la recente accelerazione delle

installazioni di impianti a fonti rinnovabili risulta ancora insufficiente

a raggiungere quanto stabilito. In prospettiva, l’incremento delle FER e la

potenziale maggiore concentrazione nel Mezzogiorno di impianti di grandi

dimensioni potrebbero accrescere i problemi di congestione della rete di

trasmissione nazionale, richiedendo investimenti infrastrutturali

aggiuntivi rispetto a quanto pianificato in precedenza. Condivido –

conclude Marisol Cestari – l’appello al Governo Meloni e alle Regioni

perchè i ritardi che sta accumulando l’Italia sul fronte rinnovabili sono

inaccettabili, anche per l’impatto sull’ambiente (2.098 eventi meteo

estremi dal 2015 a oggi, di cui 753 allagamenti, 1137 i comuni colpiti)

oltre alle mancate occasioni di sviluppo, anche in termini occupazionali,

per i territori”.