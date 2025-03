(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 LAVORO, AIELLO (M5S): DECRETO BONUS GIOVANI SPARITO, DA TRAGEDIA A FARSA

ROMA, 8 MARZO 2025 – “Come spesso capita con il Governo Meloni, anche per il Bonus giovani dalla tragedia siamo passati alla farsa. Dal sito del Dipartimento per il programma di Governo, l’atto, pubblicato lo scorso 27 febbraio, risulta ora ‘non adottato’: da ciò si evince che è stato ritirato dal Ministero del Lavoro dopo le critiche delle imprese, che hanno visto venire meno quanto stabilito dallo stesso Governo nel decreto Coesione. La ministra Calderone ha il dovere di spiegare in dettaglio cosa sta succedendo: venga in Parlamento quanto prima a rispondere alla nostra interrogazione. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: siamo davanti a un Governo di dilettanti allo sbaraglio”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione Lavoro Davide Aiello.

