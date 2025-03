(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 8 MARZO, MAZZELLA (M5S): VERTICI SANITÀ SOLO UOMINI, SERVE MAGGIORE PARITÀ DI GENERE

“Le donne sono sempre la spina dorsale del Servizio Sanitario Nazionale: quasi 460.000 professioniste, pari al 69% del totale, mandano avanti il sistema con competenza e dedizione e rappresentano un vero e proprio orgoglio italiano. Secondo i dati riportati dal Ministero della Salute, negli ultimi dieci anni, la loro presenza è aumentata dal 64% al 69%, dimostrando un ruolo sempre più centrale in ogni settore, dalla medicina all’amministrazione. Eppure, quando si guarda ai ruoli di vertice, i numeri si ribaltano: le donne che dirigono strutture complesse sono solo il 21,1% tra i medici e il 7,7% tra i veterinari, mentre alla guida di Asl e ospedali rappresentano appena un terzo del totale, un dato addirittura in calo rispetto al passato. Questa disparità resta inaccettabile, nonostante le tante conquiste finora raggiunte. Il talento e il lavoro non hanno genere, non possono fermarsi davanti a un tetto di cristallo che penalizza il merito e rallenta il progresso. Serve un impegno concreto per garantire parità di accesso alle posizioni di leadership, superando le barriere che ancora ostacolano la crescita professionale delle donne nel settore sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale è già rosa, ma è ora che lo diventino anche i ruoli decisionali. È tempo di passare dalle parole ai fatti: la parità di genere non è un favore, è un diritto!”.

Così in una nota il senatore M5S Orfeo Mazzella.

