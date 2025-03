(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 8 MARZO, AURIEMMA-FONTANA (M5S): NO FESTA, MA GIORNO DI LOTTA PER PARITÀ

“Mimose a parte, ancora oggi continuiamo a lottare perché le discriminazioni sono ancora tante nella sfera sociale, familiare, lavorativa. Lottiamo ancora perché le donne possano guadagnare quanto gli uomini a parità di livello: oggi il gap salariale può arrivare fino a 8mila euro all’anno in meno per le donne. Facciamo ancora fatica a raggiungere posizioni apicali e ad avere ruoli importanti nella nostra società. Lottiamo ancora affinché la maternità possa essere vissuta dalle donne senza essere costrette a dover rinunciare alle proprie ambizioni ed è per questo che vogliamo più asili nido, scuole a tempo pieno e politiche genitoriali che mettano sullo stesso piano sia il padre che la madre. Siamo fiere di appartenere alla forza politica che ha voluto e istituito il reddito di libertà perché la libertà delle donne passa anche per la nostra indipendenza economica. Siamo impegnate a costruire un Paese dove le ragazze e le donne possano realizzare le loro aspirazioni e i loro sogni senza scontare vincoli di genere. L’8 marzo è un giorno di lotta, non di festa”.

Così in una nota le vicecapogruppo M5S alla Camera Carmela Auriemma e Ilaria Fontana.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle