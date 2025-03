CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–07-03-25–TURISMO EXTRA ALBERGHIERO-Imprese artigiane incontrano b&b, case vacanze affittacamere

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

TURISMO EXTRA ALBERGHIERO – Le imprese artigiane

incontrano b&b, case vacanze e affittacamere per offrire i propri servizi. Più

di 6.500 aziende a disposizione delle oltre 37mila strutture dell’extra

alberghiero. Appuntamento domenica e lunedì alla Fiera di Cagliari in

occasione di “Extra 2025, salone nazionale del turismo extralberghiero”.

Meloni e Serra (Confartigianato Sardegna): “Le imprese artigiane pronte a

cogliere le opportunità di un mercato che cresce giorno dopo giorno”.

Le imprese artigiane di Confartigianato Sardegna sono pronte a offrire i propri

servizi alle strutture extra alberghiere sparse nell'Isola.

Dalla Gallura fino alla Costa Sud, passando per Alghero, la Barbagia, il Sulcis e

Cagliari l’Ogliastra, per la prima volta in assoluto in tutto il territorio regionale più di 6.500

regionale, dialogheranno faccia a faccia con gli oltre 37mila i gestori di B&B,

affittacamere e case vacanze, per offrire e ricevere i servizi per la casa e il turista.

vicinanza tra il settore artigiano e quello della ricettività extralberghiera. Essi

saranno presentati a Cagliari, domenica 9 alle 14.50 e lunedì 10 marzo alle 12.40,

all’interno della manifestazione “Extra 2025, salone nazionale del turismo

Sassari extralberghiero” che si svolgerà presso il quartiere fieristico di viale Diaz.

per due giorni, l'offerta delle imprese artigiane, che si occupano di installazione e

manutenzione degli impianti di condizionamento, trasporto persone, servizi di pulizia,

edili, servizi al turista, senza dimenticare l’artigianato artistico, l’agroalimentare e la

ristorazione, incontrerà la domanda delle migliaia di strutture dell’extra alberghiero

che, i tutti i mesi dell’anno, necessitano di servizi realizzati quasi “su misura”.

Confartigianato presenterà inoltre la propria rete di sedi e sportelli presenti in tutta

la Sardegna e i servizi offerti alle imprese e agli imprenditori non solo artigiani in tutte le

fasi dell’attività: dallo sviluppo dell’idea di business alla costituzione, dal finanziamento

all’avvio operativo, dalla gestione degli adempimenti amministrativi all’implementazione

delle tecnologie e al posizionamento sul mercato.

“Abbiamo voluto organizzare una vera e propria iniziativa che facesse incontrare

Confartigianato Imprese Sardegna

fisicamente, le imprese e i gestori – commenta Giacomo Meloni, Presidente di

Confartigianato Imprese Sardegna – infatti, nella 2 giorni di matching, all’interno del

nostro spazio saranno presentate le attività, i servizi offerti e le possibilità di

collaborazione”.

“La domanda di servizi cresce mese dopo mese – aggiunge Daniele Serra,

Segretario Regionale di Confartigianato Sardegna – e le realtà che noi

rappresentiamo sono pronte a cogliere questa importante opportunità, non solo in chiave

strettamente commerciale ma anche intesa come creazione di rete, di filiera allargata e

di crescita dell’economia dei nostri territori”.

