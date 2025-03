(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2025

(AGENPARL) – gio 06 marzo 2025 UE, RICCIARDI (M5S): REARM EUROPE PER SODDISFARE LOBBY DELLE ARMI

“Sono due anni che ci viene detto che non ci sono soldi per fare nulla: per le bollette, per la sanità, per le scuole. Eppure fate un clima di terrore e andate a spendere 800 miliardi in armi per soddisfare le lobby del settore. In più dite che volete emanciparvi dagli Stati Uniti e nel contempo regalate infrastrutture strategiche del nostro Paese e Musk. Peggio di così non si poteva fare”.

Così in Aula Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle