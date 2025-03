comunicato Federfarma – Nuova Convenzione Farmaceutica: l’assistenza sanitaria di prossimità si rafforza

(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2025

(AGENPARL) – gio 06 marzo 2025 federfarmafederazione nazionale unitaria

dei titolari di farmacia italiani

COMUNICATO STAMPA FEDERFARMA

6 marzo 2025

Nuova Convenzione Farmaceutica: l’assistenza sanitaria di prossimità si rafforza

La Conferenza Stato-Regioni ha firmato l’Accordo Collettivo Nazionale che disciplina i rapporti delle farmacie pubbliche e private con il Servizio Sanitario Nazionale.

“Federfarma accoglie con soddisfazione la firma della Convenzione farmaceutica da parte della Conferenza Stato-Regioni e ringrazia i presidenti Massimiliano Fedriga e Marco Alparone per la proficua e solerte collaborazione” dichiara il presidente di Federfarma nazionale Marco Cossolo. “Ringrazio anche il Governo Meloni, in particolare il ministro della Salute Orazio Schillaci e il Sottosegretario Marcello Gemmato, per il ruolo determinante svolto nella pronta revisione dell’Atto di Indirizzo, che ha consentito l’accelerazione dell’intero iter del provvedimento”.

“La Convenzione aggiorna – dopo ben 26 anni – la normativa che regola il rapporto tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale adeguandola alle nuove esigenze di assistenza sanitaria territoriale e all’evoluzione vissuta dalla farmacia in questi anni” prosegue Cossolo.

“La Convenzione appena siglata regola non solo le modalità di erogazione dei farmaci, la disponibilità dei farmaci essenziali, gli orari di apertura delle farmacie, ma anche tutti i servizi, dai test con prelievo di sangue capillare alle prestazioni di telemedicina, alla somministrazione dei vaccini”.