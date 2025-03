(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 05 marzo 2025 FDI. MESSINA: RASSEGNATE DIMISSIONI DA VICE PRESIDENTE VICARIO DEL GRUPPO

“Nella giornata di ieri ho rassegnato le mie dimissioni da Vice Presidente Vicario del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera al Presidente Galeazzo Bignami a cui rinnovo il ringraziamento per essersi messo alla guida del gruppo e per il lavoro che sta svolgendo. Considerata la situazione articolata che sta coinvolgendo il partito in Sicilia da diversi anni e ritenendo tutti responsabili di tale situazione, me compreso, ho deciso di dare un segnale importante a tutta la classe dirigente nella speranza che si possa trovare finalmente unità di intenti sulle scelte e le azioni da mettere in campo. Un in bocca al lupo sincero e affettuoso all’amico On. Luca Sbardella per il lavoro che si presta a svolgere certo della passione e le competenze che lo contraddistinguono da sempre”. Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina.

