‘Una questione di cuore’: al via il progetto per i defibrillatori nelle scuole del Municipio VIII che ospitano i Centri Sportivi Municipali

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
E ALLA SALUTE
X COMMISSIONE SPORT BENESSERE
E QUALITÀ DELLA VITA
MUNICIPIO RM VIII
Questione di
DEFIBRILLATORI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
CHE OSPITANO I CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI
FORMAZIONE E PRONTO INTERVENTO IN CASO DI ARRESTO CARDIACO
GIORNATE DELLA PREVENZIONE CON PRESENZA DEL CAMPER DELLA SALUTE
INTERVENGONO:
BARBARA FUNARI
ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLA SALUTE
FERDINANDO BONESSIO
PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE SPORT, BENESSERE E QUALITÀ DELLA VITA
AMEDEO CIACCHERI
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO ROMA VIII
SANDRO PETROLATI
CONSIGLIERE ROMA CAPITALE E CARDIOLOGO
FRANCESCA VETRUGNO
ASSESSORA ALLA SCUOLA MUNICIPIO ROMA VIII
ALESSANDRA ALUIGI
ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI MUNICIPIO ROMA VIII
ENRICO CELLENTANI
PRESIDENTE FARMACAP
28 FEBBRAIO 2025 – ORE 15:00
PRESSO SALA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VIII
“PIACENTINA LO MASTRO” – VIA BENEDETTO CROCE, 50
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