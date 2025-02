(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 *UCRAINA, SPERANZON: ZELENSKY DITTATORE? NO, NON SONO D’ACCORDO, E’ STATO

ELETTO DAL POPOLO*

Zelensky dittatore e comico modesto secondo Trump? “Non sono d’accordo, è

stato eletto dal popolo ucraino quindi non è certo un dittatore. Non

condividiamo tutto quel che dice Trump, alcune le condividiamo e altre no”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore,

vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia e membro della commissione

Vigilanza Rai Raffaele Speranzon.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

