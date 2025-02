Report imprenditoria femminile

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

l’imprenditoria femminile

nelle

primo

report

province di Frosinone e Latina

introduzione

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Riconoscere il giusto ruolo economico e sociale alle donne è un fattore chiave per la crescita del nostro Paese: l’Istituto Europeo per

la Parità di Genere (EIGE) stima che una maggiore uguaglianza di genere per l’Italia può portare ad un incremento di circa il 12%

del PIL entro il 2050.

Diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne e aumentare la loro presenza nel mondo del lavoro è un obiettivo che impone di

andare oltre i vincoli e gli ostacoli che spesso sono culturali e che non hanno nulla a che vedere con una società inclusiva.

Questioni che sono ataviche e che hanno una ridondanza nella vita quotidiana di tutti noi, che purtroppo non perde mordente, come

dimostrato dal paradossale dibattitto attuale sul gender bias dell’intelligenza artificiale. Su questi temi da anni il sistema camerale

è impegnato con la rete dei Comitati per l’Imprenditoria Femminile per promuovere la cultura imprenditoriale delle donne e

per il supporto nelle fasi di avvio dell’impresa e nel suo consolidamento.

Un importante lavoro per valorizzare e potenziare il ruolo delle donne e delle nostre imprenditrici che sta portando avanti

con grande impegno il nostro Comitato per l’Imprenditoria Femminile, le cui strategie possono contare sul pieno

sostegno di questa Camera.

Questo rapporto rappresenta un patrimonio conoscitivo di primaria importanza ed è una prima tappa di un’agenda

che, partendo dall’analisi e dalla conoscenza dei dati, ci potrà guidare per costruire un percorso condiviso su

progettualità che possano amplificare le potenzialità delle donne imprenditrici del territorio dell’Area Vasta

di Frosinone Latina. Come Camera di Commercio abbiamo da subito colto l’importanza di coinvolgere le

protagoniste di una componente determinante del nostro tessuto produttivo, il cui contributo allo sviluppo

socio-economico dei nostri territori è irrinunciabile e la sponda del nostro Comitato sarà certamente

determinante per guidare le nuove strategie dell’Ente camerale.

GIOVANNI ACAMPORA

PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

DI FROSINONE LATINA

presentazione

La Camera di Commercio di Frosinone Latina, su impulso del proprio Comitato per

l’Imprenditoria Femminile, presenta il primo “Rapporto sull’Imprenditoria Femminile

delle province di Frosinone Latina” per far conoscere e diffondere la cultura economica

del mondo imprenditoriale femminile.

Lo studio, sviluppato e realizzato dal Centro Studi delle Camere di Commercio G.

Tagliacarne, analizza nel dettaglio le peculiarità strutturali ed evolutive di un segmento

produttivo estremamente rilevante nell’ambito dell’economia locale e si traduce, di

fatto, in uno strumento conoscitivo utilissimo per orientare le linee strategiche di azione

a favore delle imprese femminili del territorio.

Valorizzando il ricco patrimonio informativo del Registro delle Imprese e le preziose

testimonianze raccolte durante i focus group, il Report mette in risalto un sorprendente

universo di donne che, con determinazione, professionalità e inventiva, crea valore

aggiunto al mondo produttivo.

Le indicazioni emerse dalla ricerca costituiscono una prima inedita proposta di analisi

per comprendere il valore e le potenzialità delle donne che fanno impresa. Per questo

motivo, il Comitato per l’imprenditoria femminile dell’Ente camerale continuerà a

investire sulla conoscenza e il consolidamento della cultura imprenditoriale che vede

nella partecipazione femminile un irrinunciabile punto di riferimento.

CAROLINA CASCELLA

PRESIDENTE DEL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE LATINA

sintesi

Questo primo Rapporto sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina mette in evidenza l’importanza di questo segmento

produttivo nell’ambito dell’economia del territorio, dove il 26,5% delle imprese è a maggioritaria o esclusiva conduzione femminile (22,2% a

livello nazionale).

Consolidare e incrementare la presenza delle donne all’interno del tessuto produttivo del Paese è uno degli strumenti attraverso cui raggiungere

una piena parità di genere. Non è un caso che, l’empowerment femminile è stato identificato come una delle priorità trasversali del PNRR,

all’interno del quale si ribadisce la necessità di «sostenere l’avvio di attività imprenditoriali femminili attraverso la definizione di un’offerta che sia

in grado di venire incontro alle necessità delle donne in modo più puntuale (mentoring, supporto tecnico-gestionale, misure per la conciliazione

vita-lavoro, etc.)», oltre ad essere uno degli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Il Rapporto è costituito da tre sezioni. La prima, fornisce una fotografia aggiornata (al 31 dicembre 2024) delle imprese femminili del territorio e

ne esamina le peculiarità strutturali ed evolutive, oltre che metterne in evidenza le principali specializzazioni produttive. La seconda presenta i

risultati di un’indagine CATI (Computer Assisted Telephone Interview) realizzata dal Centro Studi Tagliacarne nel periodo settembre – ottobre

2024 su 200 imprese (100 femminili e 100 non femminili), finalizzata ad offrire un quadro delle caratteristiche e dei reali fabbisogni delle imprese

del territorio analizzati in ottica di genere. La terza sezione approfondisce il sentiment e l’opinione delle imprese femminili sulle tematiche della

leadership, della formazione e della duplice transizione grazie alla realizzazione di due focus group guidati e realizzati con una rappresentanza.

I numeri e le

caratteristiche

dell’imprenditoria

femminile nelle province

di Frosinone e Latina

Le imprese femminili

tra opportunità

e rischi: una survey

sulle imprese del

territorio

Le imprese femminili

tra dinamiche di genere,

identità e fabbisogni:

una riflessione

qualitativa

numeri caratteristiche

dell’imprenditoria

femminile

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

13.198

27,7%

-1,7%

14.483

imprese

tasso di femminilizzazione

4 provincia per incidenza di imprese

femminili sul totale territoriale

var. % rispetto al 2023

(-2,3% rispetto al 2019)

LATINA

FROSINONE

Le imprese femminili, più di un quarto

della base produttiva del territorio

25,5%

-0,1%

imprese

tasso di femminilizzazione

15a provincia per incidenza di imprese

femminili sul totale territoriale

var. % rispetto al 2023

(-0,9% rispetto al 2019)

I dati presentati in questa sezione, dove non diversamente specificato, rappresentano elaborazioni del Centro Studi Tagliacarne su dati Registro Imprese

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

La dinamica delle imprese femminili

nell’ultimo decennio

107,1

102,4

100,0

100,8

100,0

FROSINONE

LATINA

LAZIO

Nel corso dell’ultimo anno le imprese femminili sono diminuite dello 0,1% nella

provincia di Latina e dell’1,7% nella provincia di Frosinone (rispettivamente

+0,1% e -1,6% nel caso delle imprese non femminili).

Anche a livello nazionale la numerosità delle imprese – femminili e non – è calata

(rispettivamente dell’1,4% e dell’1,3%).

Al 2024, la provincia di Frosinone conta 13.198 imprese, la stessa numerosità

del 2014, ma in regresso rispetto al picco di 13.543 imprese registrate nel 2022,

segno che la ripresa post Covid si è sostanzialmente fermata nell’ultimo biennio.

Nella provincia di Latina il numero di imprese a conduzione femminile raggiunge il

suo apice nel 2017 per calare significativamente nel 2019. Nonostante la ripresa

del triennio 2020-2022, anche in questo caso gli ultimi due anni fanno registrare

un calo delle imprese femminili. La dinamica delle imprese indicizzata al 2014

è comunque migliore nel caso delle province di Frosinone e Latina rispetto a

quanto verificatosi a livello regione poiché dal 2021 la numerosità imprenditoriale

si è sfoltita su base regionale in maniera più netta.

DINAMICA INDICIZZATA DEL NUMERO DELLE IMPRESE REGISTRATE DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA

E CONFRONTO CON REGIONE, 2014=100, 2014-2024

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

La presenza sul territorio comunale

delle imprese femminili

Le imprese femminili trovano terreno fertile nei territori delle province di Frosinone

e Latina, infatti in tutti i 124 comuni si registra la presenza di almeno una impresa

a totale o prevalente conduzione femminile.

Frosinone è la quarta provincia italiana per tasso di femminilizzazione (27,7%

vs media Italia: 22,2%), ossia per incidenza di imprese femminili sul totale

delle imprese del territorio; Latina si trova al quindicesimo posto della stessa

graduatoria (25,5%).

Tra i comuni con un numero di imprese femminili pari almeno a 200 unità, si

registra un tasso di femminilizzazione superiore alla media camerale (26,5%)

nei comuni di: Pontecorvo (37,4%); Isola del Liri (30,4%); Pontinia (30,0%);

Ceprano (29,4%); Sermoneta (27,8%); Cisterna di Latina (27,8%); Priverno

(27,6%); Fiuggi (27,4%); Sora (26,8%).

MAPPA DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA

PER TASSO DI FEMMINILIZZAZIONE, 2024

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Come varia la presenza delle imprese

femminili nell’ultimo anno

Rispetto al 2023, nonostante la numerosità delle imprese femminili sia diminuita

del -1,7% nella provincia di Frosinone e del -0,1% in quella di Latina, ci sono 30

comuni del frusinate e 13 comuni della provincia di Latina in cui si registra un

aumento della numerosità delle imprese a conduzione femminile.

Tra i comuni con un numero di imprese femminili pari almeno a 200 unità, si

registra un tasso di crescita più significativo nei comuni di: Isola del Liri (+3,6%);

Priverno (+1,9%); Sermoneta (+1,4%); Alatri (+0,8%); Formia(+0,7%); Latina

(+0,4%); Anagni (+0,4%); Minturno (+0,3%); Aprilia (+0,2%)

La numerosità delle imprese femminili cala, invece, soprattutto nei comuni di:

Monte San Giovanni Campano (-4,3%); Ceccano (-4,1%); Sora (-3,1%).

MAPPA DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA PER VARIAZIONE

DEL NUMERO DELLE IMPRESE FEMMINILI, 2023-2024

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Come varia la presenza delle imprese

femminili rispetto al periodo pre-covid

Rispetto al 2019, la numerosità delle imprese femminili diminuisce del -2,3%

nella provincia di Frosinone e del -0,9% in quella di Latina. Tuttavia, ci sono 21

comuni del frusinate e 10 comuni della provincia di Latina in cui si registra un

aumento della numerosità delle imprese a conduzione femminile.

Tra i comuni con un numero di imprese femminili pari almeno a 200 unità, si

registra un tasso di crescita più significativo nei comuni di: San Felice Circeo

(+57%); Aprilia (+3,3%); Isola del Liri (+3,3%); Ferentino (+2,1%); Frosinone

(+1,9%); Formia (+1,2%); Veroli (+0,7%)

La numerosità delle imprese femminili cala, invece, soprattutto nei comuni di:

Cori (-8,1%); Minturno (-6,6%) e Pontinia (-6,6%).

MAPPA DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA PER VARIAZIONE

DEL NUMERO DELLE IMPRESE FEMMINILI, 2019-2024

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Le imprese femminili, un punto di forza

per i piccoli centri

INCIDENZA PERCENTUALE DELLE IMPRESE FEMMINILI PER DIMENSIONE* DEMOGRAFICA DEI COMUNI

SEDI DI IMPRESA, 2024

25,6 25,3

Fino a 5.000

abitanti

Da 5.001 a 15.000 Da 15.000 a

abitanti

50.000 abitanti

FROSINONE

Da 50.001 a

250.000 abitanti

TOTALE

24,7 25,0

FR LT

LATINA

ELABORAZIONI CENTRO STUDI TAGLIACARNE SU DATI REGISTRO IMPRESE E ISTAT

L’imprenditoria femminile rappresenta un punto di forza soprattutto per i piccoli

centri urbani, in special modo per quanto riguarda il territorio del frusinate.

L’incidenza delle imprese femminili, infatti, è più elevata all’interno dei comuni di

minori dimensioni, quelli peraltro più colpiti dai fenomeni dello spopolamento e

dell’invecchiamento.

Le donne investono nei posti in cui si trovano a vivere, essendo generalmente

meno propense a spostarsi in mancanza di opportunità di lavoro (anche per

questioni legate alla gestione della famiglia e del lavoro domestico).

La quota di imprese guidate da donne è sostanzialmente omogena nelle due città

capoluogo e, in entrambi i casi, prossima al 25%.

Nella provincia di Frosinone la numerosità delle imprese femminili, ancorché

molto elevata, diminuisce nel corso dell’ultimo decennio nei comuni con meno

di 5.000 abitanti (-6,5% dal 2014) e cresce nei centri con più di 15.000 abitanti

(+6,0% dal 2014); una tendenza inversa rispetto a quella che si registra nel

territorio della provincia di Latina (comuni fino a 5.000 abitanti: -1,3%; comuni

con più di 15.000 abitanti: -4,2%).

*L’incidenza, in questo come negli altri grafici della sezione, viene calcolata come rapporto tra imprese femminili e imprese totali

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

I comuni “più vecchi” ripartono

dalle imprese femminili

INCIDENZA PERCENTUALE DELLE IMPRESE FEMMINILI PER INDICE DI VECCHIAIA*

NEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA, 2024

Fino a 200

Da 201 a 300

Da 301 a 400

FROSINONE

Più di 401

TOTALE

24,7 25,0

FR LT

LATINA

ELABORAZIONI CENTRO STUDI TAGLIACARNE SU DATI REGISTRO IMPRESE E ISTAT

Si registra una correlazione positiva anche tra incidenza di imprese femminili e

indice di vecchiaia e questo è tanto più vero per la provincia di Frosinone dove

l’indice complessivo di vecchiaia risulta pari al 215%, superiore al già elevato dato

medio nazionale (199,8%). Meno accentuata è la problematica nella provincia

di Latina che registra un indice di vecchiaia pari al 180%.

Da notare come nei comuni del frusinate che presentano un indice di vecchiaia

che supera quota 400 (4 anziani per ogni under 15), ossia Acquafondata,

Terelle, Vallerotonda, Viticuso, si registra anche un altrettanto elevato indice di

femminilizzazione (36%).

Tale correlazione non può che essere letta positivamente sia per il rilancio

economico dei comuni più «vecchi» ma anche per un progressivo ripopolamento

degli stessi. D’altronde la presenza imprenditoriale femminile è ancora molto

elevata nelle «altre attività di servizi per la persona» tra le quali rientrano anche i

servizi di assistenza agli anziani.

* L’indice di vecchiaia è definito dal rapporto tra popolazione anziana (65 anni e più) e popolazione in età giovanile (0-14 anni) calcolato al 1° gennaio

di ogni anno, moltiplicato per 100; un indice pari a 100 significa che, in un determinato territorio, vi è un rapporto paritario tra anziani e soggetti under 15.

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Le imprese femminili, un’opportunità

di rilancio per i territori meno ricchi

INCIDENZA PERCENTUALE DELLE IMPRESE FEMMINILI PER VALORI DEL RAPPORTO

REDDITO IMPONIBILE/NUMERO DI CONTRIBUENTI* DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA,

ANNO 2024 PER IL NUMERO DI IMPRESE E 2022 PER IL REDDITO IMPONIBILE

Fino a 15.000€

Da 15.0001€ a

18.000€

Da 18.001€ a

20.000€

FROSINONE

24,7 24,7

Più di 20.001€

TOTALE

24,7 25,0

FR LT

Le imprese femminili rappresentano un’opportunità di rilancio del territorio

poiché, ad oggi, la quota di imprese condotte da donne è più elevata nei centri

urbani meno ricchi.

Infatti, nei comuni con reddito medio inferiore ai 15.000 si registra un tasso di

femminilizzazione pari al 31,9% nella provincia di Frosinone e al 28,9% nella

provincia di Latina; tale quota si attesta al 24,7% nel caso di redditi medi superiori

al 20 mila euro, per entrambe le province.

Nelle città capoluogo – come visto – il tasso di femminilizzazione è molto simile,

come lo è il reddito medio dichiarato (22 mila euro nel caso di Frosinone e 21,3

mila euro nel caso di Latina).

LATINA

ELABORAZIONI CENTRO STUDI TAGLIACARNE SU DATI REGISTRO IMPRESE E ISTAT

*Il reddito imponibile è l’ammontare dei redditi su cui vanno pagate le imposte ed è dato dalla differenza fra redditi complessivi

e tutte le voci che possono essere deducibili

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Le imprese femminili: poco artigiane

e più giovanili e straniere

FROSINONE

IMPRESE

ARTIGIANE

13,1%

imprese femminili

19,5% imprese non femminili

IMPRESE

GIOVANILI

10,6%

imprese femminili

8,5% imprese non femminili

IMPRESE

STRANIERE

LATINA

11,6%

imprese femminili

16,5% imprese non femminili

11,6%

imprese femminili

8,6% imprese non femminili

imprese femminili

imprese femminili

8,2% imprese non femminili

8,8% imprese non femminili

L’imprenditoria femminile si dimostra poco “artigiana”, ma lo è di più rispetto a qualche anno fa: sono artigiane solo 13,1

imprese femminili su 100 nella provincia di Frosinone e solo 11,6 su 100 nella provincia di Latina, laddove tra quelle non femminili

lo sono rispettivamente 19,5 e 16,5 ogni 100 unità produttive. In termini assoluti stiamo parlando di 1.730 imprese femminili

artigiane nel territorio del frusinate (+1,5% rispetto al 2019) e di 1.680 imprese nella provincia di Latina (+2,7%).

Si segnala una maggiore presenza giovanile tra le imprese femminili sia nella provincia di Frosinone (10,6% imprese

giovanili tra quelle femminili; 8,5% all’interno delle non femminili) che in quella di Latina (11,6% vs 8,6%). Ma con un

peggioramento della dinamica che si concretizza in una diminuzione dal 2019 di circa 350 imprese femminili giovanili nel

territorio del frusinate e di 364 imprese guidate da under 35 nella provincia di Latina, che suggerisce che incentrare politiche

per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile sia un investimento ancora più necessario per il futuro della crescita economica del

nostro Paese. Al 2024, le imprese condotte da giovani donne sono 1.398 nella provincia di Frosinone, 1.673 in quella di Latina.

Leggermente più intensa rispetto al caso delle imprese non femminili è la partecipazione straniera: il 9,3% delle imprese

femminili sono a guida straniera in entrambi i territori (8,2% tra le imprese non femminili della provincia di Frosinone e 8,8%

nella provincia di Latina), effetto di una forte presenza femminile in agricoltura, nel commercio, nella ristorazione e negli altri

servizi alla persona. Sono 1.228 le imprenditrici straniere nella provincia di Frosinone (+3,5% rispetto al 2019) e 1.344 nella

provincia di Latina (+10,8%).

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

La rimonta delle società di capitale

FROSINONE

LATINA

Le ditte individuali rappresentano la componente più importante del tessuto

imprenditoriale femminile sia nella provincia di Frosinone che in quella di

SOCIETA’

CAPITALE

SOCIETA’ DI CAPITALE

Latina, anche se le stesse stanno gradualmente diminuendo a favore di forme

SOCIETA’ DI PERSONE

SOCIETA’ DI PERSONE imprenditoriali più «strutturate».

IMPRESE INDIVIDUALI

Infatti,

società

capitali

condotte

donne

aumentate

rispetto

ALTRE

FORME

IMPRESE INDIVIDUALI

al 2019 arrivando a rappresentare il 31,3% delle imprese femminili del frusinate e

ALTRE FORME

del +13,6% nella provincia di Latina (il 35,4%). Di fatto, la presenza sul territorio

di imprese a conduzione femminile potrebbe rappresentare anche un «ripiego»

alla mancanza di opportunità lavorative, ma resta il fatto che esiste un tessuto

imprenditoriale già esistente sul quale si può intervenire per aumentarne la

capacità competitiva, a prescindere dalle ragioni che l’hanno generato. Senza

dimenticare che negli ultimi anni il fare impresa femminile si sta trasformando,

SOCIETA’

CAPITALE

SOCIETA’ DI CAPITALE

poiché, con l’oramai superamento del gap di istruzione tra i due generi, l’avventura

SOCIETA’ DI PERSONE

SOCIETA’ DI PERSONE imprenditoriale è vista a tutti gli effetti come un’opportunità di piena affermazione

IMPRESE INDIVIDUALI

ALTRE

FORME INDIVIDUALI

IMPRESE

professionale come, peraltro, confermato dai risultati dell’indagine.

E se da un lato aumentano le società di capitale, dall’altra diminuiscono le (già

ALTRE FORME

poche) cooperative (rispettivamente del -34% e -41,8%).

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

L’imprenditoria femminile è “micro”

FROSINONE

LATINA

All’interno della componente femminili dell’imprenditoria locale si può certamente

registrare una spiccata dimensione “micro”.

MICRO

(Fino a 9 (Fino

addetti) a 9 addetti)

MICRO

Il 97% circa delle imprese guidate da donne nella provincia di Frosinone non ha

PICCOLA (10-49 addetti)

oltre i 9 addetti (poco meno di 12.800 imprese, -2,5% rispetto al 2019); la stessa

PICCOLA

(10-49

addetti)

MEDIO-GRANDE (50 addetti e più)

percentuale si attesta al 96,3% nella provincia di Latina (circa 14.000 unità,

MEDIO-GRANDE (50 addetti

e più)

-1,3%).

Da sottolineare come la micro dimensione caratterizzi l’imprenditoria tanto

femminile che non (la percentuale di imprese con meno di 9 addetti si attesta al

95,2% tra le imprese non femminili della provincia di Frosinone e al 94,5% nella

provincia di Latina).

Numerose sono le questioni legate al capitalismo molecolare, in particolar modo

legate agli ostacoli che le imprese di ridotte dimensioni si trovano ad affrontare in

termini, ad esempio, di accesso al credito, di investimenti, di internazionalizzazione

MICRO (Fino a 9 addetti)

MICRO (Fino a 9 addetti)

Si segnala tuttavia una crescita delle imprese femminili con un numero di addetti

PICCOLA (10-49 addetti)

PICCOLA (10-49 addetti)

superiore alla decina (+4,1% nella provincia di Frosinone e +9,5% nella provincia di

Latina rispetto al 2019), che sembra indicare il consolidarsi di forme imprenditoriali

più strutturate.

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

I settori: agricoltura e tanto terziario

FROSINONE

LATINA

L’imprenditoria rosa si caratterizza per una forte concentrazione nel settore dei servizi, dove opera il

67% di tali imprese della provincia di Frosinone (8.188 unità, +0,4% rispetto al 2019) e il 65% circa di

quelle della provincia di Latina (9.378 unità, +1,9%). Mentre il 19% circa delle imprese femminili iscritte

presso la Camera di commercio si occupa di agricoltura; si tratta di un settore in cui la numerosità

AGRICOLTURA

AGRICOLTURA

delle imprese diminuisce del -9,8% rispetto al 2019 nella provincia di Frosinone e del -10,4% nella

INDUSTRIA

INDUSTRIA provincia di Latina. Minore la percentuale delle imprese femminili industriali sia a Frosinone (1.624

SERVIZI

imprese, -0,9% rispetto al 2019) che a Latina (1.581, -3,8%).

SERVIZI

In termini di incidenza, ossia considerando la quota di imprese femminili sul totale di settore, questa

risulta più elevata nei servizi e nell’agricoltura.

Infatti, circa una impresa su tre tra quelle che si occupano di commercio e servizi sono condotte da

donne. Allo stesso modo, quasi una impresa agricola su due è gestita da una donna nel frusinate;

si tratta nella maggior parte dei casi di imprese che si occupano di coltivazioni agricole associate

all’allevamento di animali; nella provincia di Latina tale incidenza risulta pari al 28%.

AGRICOLTURA

Se da un lato il ruolo della donna può contribuire a portare innovazione in un settore più “storico e

AGRICOLTURA

INDUSTRIAINDUSTRIA tradizionale” come quello agricolo o in molti comparti del terziario, dall’altro lato appare importante

SERVIZI

aiutare ad avvicinare il fare impresa femminile al settore industriale, con particolare riguardo a molti

SERVIZI

ambiti del manifatturiero, perché significherebbe fare entrare la donna in modalità imprenditoriali

più complesse sì, ma dall’alto tasso di crescita tecnologica, innovativa e aziendale, contribuendo a

sostenere la forza industriale del nostro Paese.

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Giovani imprenditrici cercansi

Nel corso degli ultimi 10 anni, le imprese femminili condotte da donne under 35

sono diminuite del -29,7% nella provincia di Frosinone (da 1.990 unità del 2014 a

1.398 unità del 2024) e del 23% nella provincia di Latina (da 2.174 a 1.673 unità).

Tale riduzione deriva principalmente da due fattori:

calo della popolazione giovanile

diminuzione della propensione a fare impresa da parte delle giovani donne

Nel corso degli ultimi 10 anni, infatti, la popolazione giovanile femminile ha subìto

una contrazione del 20,8% nella provincia di Frosinone (dove le donne dai 18 ai

34 anni di età sono passate da 47.678 del 2014 a 37.769 del 2024) e dell’11,2%

nella provincia di Latina (da 53.771 a 47.750 ).

Si registra, pertanto, un significativo calo della propensione imprenditoriale,

misurata come rapporto tra numero di nuove imprese femminili condotte da

under 35 e popolazione giovanile femminile; la percentuale è passata dal 4,2%

del 2014 al 3,7% del 2024 nella provincia di Frosinone e dal 4,0% al 3,5% nella

provincia di Latina.

RAPPORTO TRA IMPRESE GIOVANILI FEMMINILI E POPOLAZIONE GIOVANILE FEMMINILE 18-34 ANNI

(VALORI PER 100)

FROSINONE

LATINA

TOTALE

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Il calo dell’imprenditoria giovanile:

solo colpa dell’invecchiamento?

Per la provincia di Frosinone, la riduzione della componente giovanile

dell’imprenditoria «rosa» è dovuta per il 70% al calo della popolazione

femminili 18-34 anni e per il complementare 30% al calo della propensione

imprenditoriale da parte delle giovani donne.

EFFETTO DEMOGRAFICO

DEMOGRAFICO

FROSINONE

La situazione è molto diversa per la realtà di Latina, dove la minore presenza

di imprese giovanili femminili dipende per una percentuale pari al 51% dalla

scarsa propensione delle giovani donne del territorio ad «intraprendere»,

data anche una riduzione della popolazione femminili tra i 18 e i 34 anni non

particolarmente severa.

EFEFTTO

EFFETTO PROPENSIONE

PROPENSIONE

A FARE

A FARE IMPRESA

IMPRESA

EFFETTO DEMOGRAFICO

EFFETTO DEMOGRAFICO

EFFETTO PROPENSIONE

A FARE IMPRESA

EFFETTO

PROPENSIONE

A FARE IMPRESA

LATINA

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Quali specializzazioni?

DIVISIONI DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2007 CON

UN NUMERO ELEVATO DI IMPRESE CHE NEI TERRITORI DI FROSINONE E LATINA

PRESENTANO UN PESO DEGLI ADDETTI NELLE IMPRESE FEMMINILI SUPERIORE O

INFERIORE AL VALORE MEDIO NAZIONALE

SETTORI NEI QUALI LA PRESENZA DI UN

CONSIDEREVOLE NUMERO DI IMPRESE SI

ASSOCIA AD UN ELEVATO PESO DEGLI ADDETTI

DELLE IMPRESE FEMMINILI RISPETTO ALLA

MEDIA NAZIONALE

SETTORI NEI QUALI LA PRESENZA DI UN

CONSIDEREVOLE NUMERO DI IMPRESE SI

ASSOCIA AD UN MODESTO PESO DEGLI ADDETTI

DELLE IMPRESE FEMMINILI RISPETTO ALLA

MEDIA NAZIONALE

Nelle province di Frosinone e Latina vi sono dei comparti economici contraddistinti

dalla presenza di un considerevole numero di imprese e da un altrettanto elevato

peso degli addetti delle imprese femminili rispetto alla media nazionale.

Questo si verifica, in particolar modo, nel commercio al dettaglio (dove opera il

25,8% degli addetti delle imprese femminili di Frosinone e Latina contro il 21,5%

registrato a livello nazionale), nelle coltivazioni agricole e produzione di prodotti

animali (22,2% vs media Italia: 19,2%), nelle attività di ristorazione (28% vs 21,5%),

ma anche nel comparto «costruzione di edifici» (15,2% vs 9,5%) e nel comparto

«lavori di costruzioni specializzate» (10,4% vs 6,7%).

Di contro, una concentrazioni di addetti minore rispetto alla media nazionale

riguarda, invece, sempre con riferimento ai comparti con il maggior numero di

imprese, il tessile (8,2% vs 15,0%), la stampa (12,1% vs 12,8%), la produzione di

prodotti farmaceutici (0,1% vs 1,7%), la metallurgia (2,7% vs 3,7%) e la raccolta e

il trattamento di acqua (0,2% vs 0,9%).

+ COMMERCIO AL DETTAGLIO

– INDUSTRIE TESSILI

+ COLTIVAZIONI AGRICOLE

E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI

– STAMPA E RIPRODUZIONE

DI SUPPORTI REGISTRATI

+ ATTIVITÀ DI SERVIZI DI RISTORAZIONE

– FABBRICAZIONE DI PRODOTTI

FARMACEUTICI

+ LAVORI DI COSTRUZIONI SPECIALIZZATI

+ COSTRUZIONI DI EDIFICI

– METALLURGIA

– RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA

DI ACQUA

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Specializzazioni per comuni

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI

COSTRUZIONI DI EDIFICI

COMMERCIO AL DETTAGLIO

ATTIVITÀ DI SERVIZI DI RISTORAZIONE

LAVORI DI COSTRUZIONI SPECIALIZZATI

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

imprese femminili opportunità

rischi: una survey

sulle

imprese territorio

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Avvio d’impresa: tradizione familiare

e realizzazione professionale

Un terzo circa delle imprenditrici – e anche degli imprenditori – intervistati vanta

una tradizione familiare in campo imprenditoriale (ovvero dichiara la presenza

di almeno un imprenditore nella propria famiglia di origine) che l’ha spinto ad

avviare una propria azienda e/o a prendere le redini di quella di famiglia.

PRINCIPALI MOTIVAZIONI CHE HANNO SPINTO LE IMPRENDITRICI/GLI IMPRENDITORI A FARE IMPRESA

(VALORI PERCENTUALI)

Un ulteriore terzo delle imprenditrici/imprenditori ha intrapreso un’attività di tipo

imprenditoriale per potersi affermare mentre un quarto circa delle imprenditrici/

imprenditori è divenuto tale spinto dalla passione per un settore/progetto

specifico.

La propulsione a raggiungere una maggiore indipendenza rappresenta una

prerogativa per il 12,6% degli imprenditori e per il 6,9% delle imprenditrici. Meno

rilevante, tra le motivazioni, le difficoltà di armonizzazione tra vita lavorativa e

quella privata.

Tradizione familiare

Affermazione

personale

Passione per il

settore / per un

progetto specifico

IMPRENDITRICI

Libertà e

Necessità di

indipendenza nelle conciliare il lavoro

decisioni

con le attività familiari

IMPRENDITORI

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

La concorrenza sleale è il principale

problema delle imprese

Il principale problema che le imprese del territorio affrontano

è costituito dalla presenza di una concorrenza sleale, cui

fa seguito la difficoltà di reperire forza lavoro qualificata e

l’elevato costo delle materie prime, soprattutto dell’energia.

Per le imprese femminili è più elevata la difficoltà di reclutare

lavoratori (15% contro il 7% delle non femminili) e di conciliare

vita lavorativa e privata (8,8% contro 4,9%), mentre per le non

femminili lo stacco più significativo riguarda le difficoltà nel

gestire la liquidità (14,6% contro 10,8%).

L’ottenimento del credito non è tra le criticità più avvertite

dalle imprese del territorio, essendo indicata da meno di

un’impresa su dieci, sia nel caso di quelle femminili che non.

PRINCIPALI DIFFICOLTÀ CHE HANNO INCONTRATO LE IMPRENDITRICI/GLI IMPRENDITORI

NEL PROPRIO PERCORSO IMPRENDITORIALE

(VALORI PERCENTUALI, DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA)

MAGGIO

Concorrenza

sleale

Difficoltà di

reperire forza

lavoro qualificata

7,8 8,0

Costo delle

materie prime

(energetiche)

FEMMINILI

Gestione della

liquidità

Gestione della

burocrazia

Conciliazione

lavoro e vita

personale

Ottenimento di

fnanziamenti

NON FEMMINILI

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Obiettivo 2030: aumento delle vendite

e crescita del fatturato

PRINCIPALI OBIETTIVI CHE LE IMPRESE SI SONO PREFISSATE PER I PROSSIMI CINQUE ANNI

(VALORI PERCENTUALI, DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA)

Aumentare le vendite e il Puntare alla sopravvivenza

fatturato

della propria impresa

Migliorare la qualità dei

prodotti/servizi offerti

Ridurre i costi / Migliorare Rafforzare la presenza nei

l’efficienza operativa

mercati attuali (aumento

della quota di mercato)

FEMMINILI

Accrescere la

riconoscibilità e la

reputazione del brand

Fare investimenti in

innovazione,

digitalizzazione e

automazione dei processi

NON FEMMINILI

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Servizi informativi/di supporto

ancora troppo poco utilizzati

IMPRESE CHE HANNO USUFRUITO DI SERVIZI INFORMATIVI/DI SUPPORTO SPECIFICO

(VALORI PERCENTUALI)

IMPRESE

FEMMINILI

IMPRESE

NON FEMMINILI

Solamente un’impresa femminile su dieci si è avvalsa del supporto specifico e/o

informativo da parte di enti/associazioni locali (13 su 100 nel caso delle imprese

non femminili). Le poche imprese che hanno usufruito di un qualche tipo di servizio

lo hanno fatto più volte sia nella fase di avvio che nella gestione ordinaria della

propria attività (richiedendo formazione per sé e per i propri dipendenti, assistenza

nell’adempimento delle prrtiche contabili e amministrative, consulenza giuridica

e supporto all’innovazione).

Le imprese non femminili sono solite usufruire anche di consulenza strategica e

sulle opportunità di mercato. Tali servizi sono stati rilasciati perlopiù dalla Camera

di commercio, dalle Associazioni di categoria e dagli enti pubblici locali.

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Scarsa soddisfazione

per le istituzioni locali

LIVELLO DI SODDISFAZIONE ESPRESSO DALLE IMPRESE CON RIFERIMENTO AI SERVIZI RESI

DALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE LOCALI (VALORI PERCENTUALI)

IMPRESE

FEMMINILI

IMPRESE

NON FEMMINILI

Le imprese del territorio non solo non conoscono e non utilizzano i servizi

informativi/di accompagnamento messi a disposizione dai vari enti del territorio,

a partire dalle Associazioni di categoria, ma si ritengono anche poco o per nulla

soddisfatte dei servizi resi dalle istituzioni pubbliche locali (il 52% delle imprese

femminili e il 55% delle imprese non femminili).

Le principali difficoltà che le imprese riscontrano riguardano la complessità delle

procedure burocratiche (63% delle imprese femminili e 62% delle imprese non

femminili) e i tempi di evasione delle pratiche (11% e 14%, rispettivamente). Ma

anche la mancanza di informazioni chiare sui servizi offerti rappresenta una

criticità per un quarto circa delle imprese, siano esse femminili o non. Un quinto

circa delle imprese vorrebbe maggiori aiuti in termini di incentivi/finanziamenti

pubblici e una impresa ogni dieci preferirebbe avere a disposizione dei servizi di

formazione qualificati.

MOLTO SODDISFATTO

ABBASTANZA SODDISFATTO

POCO SODDISFATTO

PER NIENTE SODDISFATTO

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

E allora cosa fare?

AZIONI CHE LE ISTITUZIONI PUBBLICHE LOCALI DOVREBBERO INTRAPRENDERE PER AIUTARE LE IMPRESE (VALORI PERCENTUALI, DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA)

BUROCRAZIA

SOSTEGNO

ECONOMICO

COMUNICAZIONE

FORMAZIONE

PARITÀ

DI GENERE

71,6 68,9

FEMMINILI

NON FEMMINILI

44,1 44,7

Semplificare le

procedure

Ridurre il tempo di

evasione delle richieste

Ridurre il numero di

moduli e documenti

richiesti

Potenziare l’offerta di

servizi on-line

17,6 18,4

11,8 10,7

Dare informazioni più Pubblicare bandi a favore

chiare sui servizi offerti

delle imprese locali

Offrire servizi di

formazione

Realizzare iniziative a

favore delle parità di

genere

FEMMINILI

NON FEMMINILI

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Non tutte/i percepiscono

un gap di genere

OPINIONE DELLE IMPRENDITRICI/DEGLI IMPRENDITORI CIRCA L’ESISTENZA DI UN GAP DI GENERE

NELL’ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ IMPRENDITORIALI (VALORI PERCENTUALI)

36,3 35,9

Gap presente solo in

specifici settori

Per il 38% delle imprese del territorio non esiste una disparità nell’accesso alle

opportunità imprenditoriali tra donne e uomini (34% nel caso delle imprese

femminili e 41% nel caso delle imprese non femminili) e per il 26% le disparità

riguarderebbero tutti i settori (29% nel caso delle imprese femminili e 23% nel

caso delle imprese non femminili).

Si attesta al 36% la quota di imprese sia femminili che non per le quali le disparità

esistano solamente all’interno di determinati settori.

Gap presente in tutti i

settori

IMPRENDITRICI

Il gap di genere nell’imprenditoria è un fenomeno complesso che riflette numerosi

aspetti di natura culturale e sociale, oltre che economici.

Nessun gap

IMPRENDITORI

Per il 57% delle imprenditrici e per il 47% degli imprenditori il motivo principale per

cui si registra una più forte presenza di imprenditrici in alcuni settori (es. servizi alle

persone, servizi di assistenza agli anziani, asili nido) e di imprenditori, in altri (es.

hi-tech, impiantistica, costruzioni) è da collegare ad aspetti culturali. Ma vi è chi

pensa che tale differenza sia dovuta a differenti passioni tra uomini e donne (11%

delle imprenditrici vs il 16% degli investitori), a diversi percorsi formativi (13% in

entrambi i casi) e a esigenze di conciliazione tra vita lavorativa e personale (12%

vs 15%).

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

L’equilibrio di genere migliora

il “clima” in azienda

IMPRENDITRICI

Un terzo delle imprenditrici e degli imprenditori

del territorio ritiene che l’equilibrio di genere

all’interno dell’impresa non apporti alcun effetto

positivo, in quanto le performance aziendali

sono legate a fattori indipendenti dalla parità di

genere.

IMPRENDITORI

Ma per il 47% delle imprenditrici e il 40% degli

imprenditori la presenza di un mix di genere

all’interno delle realtà aziendali è positivo in

quanto offre punti di vista differenti.

Anche la creazione di un buon clima di lavoro

è considerato positivamente dal 16% delle

imprenditrici e dal 24% degli imprenditori.

SÌ, PERCHÉ OFFRE PUNTI DI VISTA DIVERSI

SÌ, PERCHÉ CREA MOTIVAZIONE

SÌ, PERCHÉ CREA UN BUON CLIMA

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Abolizione del gender pay gap?

La priorità per abbattere le disuguaglianze

Secondo la maggior parte delle imprenditrici e

degli imprenditori del territorio, una piena parità di

genere potrebbe essere raggiunta attraverso l’equità

salariale e pari opportunità di carriera.

AZIONI CHE NELL’OPINIONE DELLE IMPRENDITRICI/DEGLI IMPRENDITORI DOVREBBERO ESSERE INTRAPRESE PER ELIMINARE LA DISPARITÀ DI GENERE

(VALORI PERCENTUALI, DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA)

54,9 55,3

In particolare, l’abolizione del gender pay gap è

segnalata come la principale esigenza dal 61% delle

imprenditrici (e dal 50% degli imprenditori).

Inoltre, per le imprenditrici è più importante avere

degli incentivi a supporto delle imprese femminili

(26% contro il 13% degli imprenditori) e, di contro,

per gli imprenditori lo stacco maggiore riguarda

la disponibilità di incentivi all’educazione e alla

formazione (18% contro il 15% delle imprenditrici).

24,5 24,3

10,8 9,7

Equità salariale

Pari opportunità di

carriera

Incentivi

Welfare e sostegno

Contrasto agli

Incentivi

Congedo di paternità Quote rosa nei CdA e

all’imprenditorialità

alle famiglie

stereotipi di genere all’educazione e alla

nei Collegi sindacali

femminile

formazione

di tutte le società

IMPRENDITRICI

IMPRENDITORI

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Part-time: la policy più utilizzata

dalle imprese femminili

Solamente il 23% delle imprese del territorio adotta politiche che favoriscono il corretto

equilibrio tra vita professionale e personale, anche perché le politiche di conciliazione

diventano di difficile attuazione nel caso delle imprese di micro dimensioni.

POLITICHE DI CONCILIAZIONE ADOTTATE DALLE IMPRESE

(VALORI PERCENTUALI, DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA)

47,8 45,8

Part-time

Flexi-time

Banca ore

FEMMINILI

Smart-working

NON FEMMINILI

4,3 4,2

Servizi informativi

(es. consulenza

fiscale, medica,

legale)

All’interno delle imprese femminili che adottano politiche volte a promuovere un migliore

equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, quelle più utilizzate

sono il part-time volontario (adottato dal 70% delle imprese) e la flessibilità oraria in

entrata e uscita dal lavoro (48%). Più bassa la percentuale di imprese femminili che

hanno implementato la banca ore e che ricorrono allo smartworking (9% in entrambi i

casi). Quest’ultimo risulta essere una soluzione maggiormente utilizzata nelle imprese

non femminili che, al contempo, ricorrono meno al part-time rispetto alle imprese

gestite da donne. Naturalmente bisogna considerare che non tutte le tipologie di attività

possono essere svolte «da casa» e che non tutte si prestano alla flessibilità oraria. Il 4%

delle imprese, sia femminili che non, offre servizi informativi (di natura fiscale, medica,

legale, ecc.) ai propri dipendenti.

Dal punto di vista dell’impresa garantire un buon livello di conciliazione ha un costo

spesso non indifferente ma produce effetti positivi sul clima organizzativo, sull’attrattività

dell’azienda e sulla sua produttività.

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

La certificazione di genere: uno strumento

ancora poco conosciuto

POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE RISPETTO ALL’ADOZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

DELLA PARITÀ DI GENERE (VALORI PERCENTUALI)*

No, ma mi sto attivando No, non la chiederò

per richiederla

perché non ritengo sia

utile

FEMMINILI

No, non so cosa sia

NON FEMMINILI

La certificazione della parità di genere è uno degli strumenti che le organizzazioni

e le aziende hanno a disposizione dal 1 gennaio 2022 per promuovere un ambiente

di lavoro equo e inclusivo; il suo ottenimento dà diritto in primis ad un’agevolazione

contributiva pari all’1%, nel limite massimo di 50 mila euro ad azienda oltre che

a dei punteggi premiali nel caso di partecipazione a bandi di gara nazionali ed

europei.

Eppure solo il 5,5% delle imprese femminili e il 4% delle imprese non femminili

del territorio ne è in possesso. E altre si stanno attivando per richiederla: il 6%

delle imprese femminili e il 12,5% delle imprese non femminili. Sta di fatto che

la maggior parte delle imprese non ha ben presente cosa sia la Certificazione di

genere e quali vantaggi la stessa possa apportare.

Paradossalmente, la quota di coloro che la conoscono ma che non la ritengono

utile è più elevata tra le imprese femminili che tra quelle che non lo sono (30% vs

10%).

*La domanda riguarda le società e non le ditte individuali che non possono richiedere la Certificazione della parità di genere

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

L’avvio d’impresa dipende (ancora)

dalla disponibilità di capitali propri

Ben quattro imprese femminili su cinque

hanno fatto ricorso a capitali personali e/o

di famigliari per avviare la propria attività

(81% del caso delle imprese non femminili)

e solo un quarto delle imprese ha fatto

ricorso a prestiti bancari (23,5% nel caso

delle imprese femminili e 25,2% nel caso di

quelle non femminili).

Pochissime le imprese femminili (e non) che

hanno usufruito di agevolazioni/incentivi

pubblici. E quelle che lo fatto lamentano

complessità burocratiche, elevati costi di

partecipazione (i termini di tempo e di costo)

e forte dipendenza da soggetti esterni (quali

consulenti, commercialisti, ecc.).

TIPOLOGIA DI CAPITALI UTILIZZATI DALLE IMPRESE PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ

(VALORI PERCENTUALI, DOMANDA A RIPOSTA MULTIPLA)

79,4 80,6

15,7 15,5

Capitale personale e/o di Capitale soci non familiari Finanziamento bancario Finanziamento bancario Finanziamenti pubblici

familiari

senza garanzia dei confidi con garanzia dei confidi (agevolazioni/incentivi

statali, regionali,

comunitari)

FEMMINILI

NON FEMMINILI

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Nessun problema con le banche

per una impresa su due

PROBLEMATICHE RISCONTRATE DALE IMPRESE NEL RELAZIONARSI CON IL MONDO BANCARIO

(VALORI PERCENTUALI SULLE IMPRESE CHE FANNO RICORSO A FINANZIAMENTI BANCARI, DOMANDA A

RISPOSTA MULTIPLA)

Costo del credito

Procedure

Richiesta di

Richieste di garanzie e

documentazioni

costo elevato delle eccessivamente lunghe

eccessive / complicate

stesse

FEMMINILE

Nessun problema

Il 43% delle imprese femminili del territorio che

hanno utilizzato un finanziamento bancario

(e il 48% delle non femminili) dichiara di non

avere alcun problema nel rapportarsi con la

banca.

La problematica sicuramente più sentita

dalle imprese femminili riguarda il costo del

credito (28%), seguita dalla richiesta e dal

costo delle garanzie (18%), dai lunghi tempi

delle procedure di concessione (18%) e, per

ultimo, dall’eccessiva burocrazia (16%).

Si tratta di problematiche segnalate in ogni

caso da una quota più elevata di imprese

non femminili, eccezion fatta per il costo del

credito (23% vs 28%).

NON FEMMINILE

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Una impresa femminile su quattro

ha investito nel digitale

IMPRESE CHE INVESTONO NEL DIGITALE

(VALORI PERCENTUALI)

Il 42% delle imprese femminili del territorio ha investito nelle tecnologie digitali nel

Le quote relative alle imprese non femminili sono più alte: 50,5% e 49,5%,

rispettivamente.

Le imprese più digitali sono anche più competitive. Il 33% delle imprese femminili

che hanno effettuato investimenti digitali, infatti, ha dichiarato un incremento di

fatturato nel 2024 rispetto all’anno precedente, a fronte del più contenuto 15%

rilevato per le imprese femminili che non hanno investito nella transizione digitale,

e si aspettano altresì un miglior posizionamento sul mercato del lavoro: il 21% delle

imprese digitali femminili prevede di incrementare il numero dei propri occupati

(vs il 3% delle non investitrici).

2022-2024

FEMMINILE

2025-2027

NON FEMMINILE

Chi investe nel digitale lo fa sostanzialmente utilizzando la liquidità dell’impresa

e, in misura minore, i finanziamenti bancari e soprattutto fondi pubblici.

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Software e database: le tecnologie

più adottate

SOLUZIONI DIGITALI ADOTTATE DALLE IMPRESE

(VALORI PERCENTUALI SULLE IMPRESE “INVESTITRICI”, DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA)

Acquisto di software e database

Ricorso ai social media

Miglioramento della propria “vetrina” digitale

Ricorso all’e-commerce

Ricorso al cloud per la gestione dei dati aziendali

FEMMINILI

Investimento in sicurezza informatica

Il 63% circa delle imprese femminili ha acquistato nel

caso delle imprese non femminili), mentre il 37% ha

potenziato/potenzierà l’utilizzo dei social media (vs il

29% delle non femminili) e il 31% circa ha migliorato

la propria “vetrina” digitale (21% nel caso delle non

femminili).

Le imprese femminili rispetto a quelle maschili

investono meno in sicurezza informatica (31% vs

39%) e nel cloud per la gestione dei dati aziendali

(20% vs 26%), mentre investono di più negli strumenti

per le vendite on-line (24% vs 10%).

Tra le imprese che hanno investito nel digitale soltanto

il 13% utilizza stabilmente strumenti di Intelligenza

Artificiale e un quarto delle «investritrici» ha intenzione

di cominciare ad utilizzarle nei prossimi tre anni.

NON FEMMINILI

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Gli investimenti digitali migliorano

l’organizzazione delle imprese

PRINCIPALI CONSEGUENZE DEGLI INVESTIMENTI DIGITALI SULLA GESTIONE DELL’IMPRESA

(VALORI PERCENTUALI SULLE IMPRESE “INVESTITRICI”, DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA)

Miglioramento

Ottimizzazione delle modalità Miglioramento dei rapporti

di vendite e

dell’organizzazione interna

esterni dell’impresa, maggiore

dell’impresa

collaborazione tra fornitori e

commercializzazione di

/o clienti

prodotti/servizi

FEMMINILI

Maggiore efficienza dei

proces si produttivi

NON FEMMINILI

Nessun impatto significativo

Secondo l’opinione delle imprese «investitrici»,

l’adozione di nuovi strumenti digitali ha un impatto

significativo sul business. Non è così solamente

per l’8% delle imprese femminili e per i 6,5% delle

non femminili. Gli investimenti effettuati a favore

di una maggiore digitalizzazione hanno portato ad

una efficienza organizzativa più marcata per il 53%

delle imprese femminili (58% nel caso delle imprese

non femminili) ed hanno potenziato la funzione

commerciale e di vendita per il 41% delle imprese

femminili (31% nel caso delle non femminili).

Gli investimenti digitali hanno migliorato i rapporti con

i clienti e i fornitori per il 29% delle imprese femminili

e per il 18% delle non femminili e portato ad un

miglioramento dei processi produttivi (rispettivamente

per il 18% e 23% delle imprese).

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

I costi delle tecnologie e la mancanza di

competenze frenano gli investimenti digitali

Aspetti economici

PRINCIPALI OSTACOLI AGLI INVESTIMENTI DIGITALI

(VALORI PERCENTUALI, DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA)

Competenze specifiche

Visione strategica

17,6 18,4

Costi delle tecnologie

troppo elevati

Risorse economiche

insufficienti

Difficoltà ad ottenere Finanziamenti esterni Poca conoscenza su

incentivi e agevolazioni (bancari, venture capital, agevolazioni pubbliche a

supporto degli

pubbliche

ecc.) insufficienti o

investimenti

assenti

FEMMINILI

Mancanza di

competenze digitali

interne

Difficoltà a trovare Scarsa conoscenza sugli

professionalità con

effetti positivi delle

competenze digitali sul tecnologie digitali sulla

mercato del lavoro

competitività

dell’impresa

NON FEMMINILI

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Una impresa femminile su tre

investirà nel green

IMPRESE CHE INVESTONO NEL GREEN

(VALORI PERCENTUALI)

2022-2024

FEMMINILI

2025-2027

Poco più di un quinto delle imprese femminili del territorio ha investito nella

sostenibilità ambientale nel triennio 2022-24 e un terzo prevede di investirvi

nel triennio 2025-2027.

Meno sensibili alle tematiche green si dimostrano le imprese non femminili:

il 20% ha investito in sostenibilità ambientale e il 28% vi investirà nel

prossimo futuro.

Le imprese femminili green sono anche più competitive. Il 35% delle imprese

femminili che hanno effettuato investimenti in sostenibilità ambientale,

infatti, ha dichiarato un incremento di fatturato nel 2024 rispetto all’anno

precedente, a fronte del più contenuto 19% rilevato per le imprese femminili

che non hanno investito nella transizione ecologica, e si aspettano altresì

un miglior posizionamento sul mercato del lavoro: il 26% delle imprese

femminili green prevede di incrementare il numero dei propri occupati (vs

il 6% delle imprese femminili non green).

NON FEMMINILI

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Efficienza energetica e rinnovabili

tra le priorità delle imprese

SOLUZIONI GREEN ADOTTATE DALLE IMPRESE

(VALORI PERCENTUALI SULLE IMPRESE “INVESTRITRICI”, DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA)

Efficienza energetica

Efficienza energetica

Utilizzo energie rinnovabili61,8

Utilizzo energie rinnovabili

Riduzione emissioni CO2

Riduzione emissioni CO2

Riduzione

rifiuti

e scarti di produzione

13,5 delle materie prime seconde

Aumento dell’impiego

Riduzione dei rifiuti e scarti di produzione

(riciclate) 23,5

e/o rinnovabili

Aumento dell’impiego delle materie prime seconde

(riciclate) e/o rinnovabili

Adozione di imballaggi sostenibili

10,8chimiche nocive, sostituzione di

Riduzione sostanze

Adozione di imballaggi sostenibili

– tradizionali con prodotti bio o naturali

sostanze

Riduzione sostanze chimiche nocive, sostituzione

di di prodotti

5,4 usati e riconversioni in prodotti nuovi

Recupero

sostanze tradizionali con prodotti bio o naturali da immettere8,8

sul mercato (remanifacturing)

Recupero di prodotti usati e riconversioni in prodotti nuovi

da immettere sul mercato (remanifacturing)

Riuso dei rifiuti e degli scarti di produzione

FEMMINILI

Riuso

2,9 dei rifiuti e degli scarti di produzione

NON FEMMINILI

FEMMINILI

Tra le imprese femminili

del territorio che hanno

investito nel green, il 73% lo ha fatto per raggiungere

51,4efficienza energetica (62% nel caso

una maggiore

delle imprese non femminili) e il 51% ha investito

per la produzione di energie rinnovabili (56% nel

caso delle imprese non femminili).

Il 27% delle imprese femminili (e il 12% delle non

femminili) ha investito per ridurre le emissioni di CO2

mentre si riduce notevolmente la quota di imprese

che hanno investito sull’adozione di materiali riciclati,

bio/naturali o frutto di processi di remanifacturing,

rispetto ai quali le imprese non femminili mostrano

una, seppur lieve, maggiore sensibilità.

NON FEMMINILI

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Investire nel green:

sostenibilità e competizione

PRINCIPALI MOTIVAZIONI PER CUI SI INVESTE NEL GREEN

(VALORI PERCENTUALI SULLE IMPRESE “INVESTITRICI”,

DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA)

2,7 2,9

Opportunità

economica /

vantaggio

competitivo

Riduzione

Osservazione delle Miglioramento Miglioramento del

rating bancario

l’inquinamento e regole imposte a dell’immagine e

rallentamento livello nazionale ed della reputazione

cambiamento

europeo

dell’azienda

climatico

FEMMINILI

NON FEMMINILI

Le ragioni che spingono le imprese del territorio ad investire nel green sono

diverse. La motivazione più sentita è quella economica: si investe nel green

perché questo comporta un ritorno economico e quindi una maggiore

competitività delle imprese (40% delle imprese femminili e 50% delle imprese

femminili). Vi è anche una quota di imprese che investe per motivi «etici»

e per scongiurare i rischi derivanti dall’inquinamento e dal cambiamento

climatico (40% delle imprese femminili e 15% delle non femminili).

Residuale la percentuale di imprese che investono per migliorare il proprio rating bancario. D’altro canto,

l’Unione Europea ha fortemente accelerato le politiche per la transizione sostenibile con il Green Deal, il Next

Generation EU e le conseguenti regole che specificano metriche della creazione di valore da parte delle imprese

rispettose non solo della dimensione economico-finanziaria ma anche degli impatti sociali e ambientali. Tali

metriche vengono di solito sintetizzate con la sigla ESG, cioè Ambientale (E), Sociale (S) e Governance (G).

In teoria, la regolamentazione UE connessa agli ESG potrebbe apparire incentrata solo sul binomio grandi

banche e grandi imprese ma, con il passare del tempo i requisiti ESG riguarderanno tutte le banche e quasi

tutte le imprese. Pertanto, acquisire livelli ESG espliciti e adeguati diviene necessario per tutte le imprese per

ottenere sia il credito bancario che le commesse lungo le loro filiere produttive.

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

I costi rallentano gli investimenti

in sostenibilità ambientale

PRINCIPALI OSTACOLI AGLI INVESTIMENTI GREEN

(VALORI PERCENTUALI, DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA)

Aspetti economici

Competenze specifiche

Visione strategica

Risorse economiche

insufficienti

Finanziamenti esterni

Costi dei

(bancari, venture

prodotti/materie prime

capital, ecc.)

green troppo alti

insufficienti o assenti

Difficoltà a trovare

Scarsa conoscenza Difficoltà ad ottenere

delle agevolazioni incentivi e agevolazioni professionalità esterne

pubbliche a supporto pubbliche (eccessiva con competenze green

burocrazia, ecc.)

degli investimenti

FEMMINILI

Mancanza di

competenze green

interne

Scarsa conoscenza

degli effetti positivi degli

investimenti nella

sostenibilità

NON FEMMINILI

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

La formazione non è una priorità

né per la governance…

Il 58% delle imprenditrici e il 62% degli

imprenditori non svolge e non svolgerà

attività formativa nei prossimi tre anni.

Chi punta alla formazione lo fa soprattutto

per acquisire competenze manageriali

e sulla gestione d’impresa (28% delle

imprese femminili e 24% delle imprese

non femminili) e per l’acquisizione di

competenze digitali (rispettivamente 22%

vs 13%.). Meno sentita la formazione

finalizzata all’acquisizione di competenze

green (8% e 7% rispettivamente per

imprese femminili e non) e in materia di

credito (4% vs 7%).

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE REALIZZATA/DA REALIZZARE DALLE IMPRENDITRICI/DAGLI IMPRENDITORI NEL PERIODO 2024-2027

(VALORI PERCENTUALI, DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA)

7,8 6,8

3,9 6,8

Formazione sulle Formazione sulle Formazione sulle Formazione sulle

competenze digitali competenze green competenze in

competenze

materia di credito e

manageriali

finanza

FEMMINILI

2,0 1,0

Formazione su

competenze

tecniche

NON FEMMINILI

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

… né per i dipendenti

Il 51% delle imprenditrici e il 47% degli

imprenditori non svolge e non svolgerà

attività formativa per i propri dipendenti

(diversa da quella obbligatoria prevista

dalla legge).

Si investe di più per la formazione

finalizzata all’acquisizione di competenze

tecnico-professionali (39% delle imprese

femminili e 45% delle imprese non

femminili) e digitali (25% e 19%).

L’8% circa delle imprese investe per far

acquisire ai propri dipendenti competenze

legate al green e alla sostenibilità

ambientale.

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE REALIZZATA/DA REALIZZARE A FAVORE DEI DIPENDENTI NEL PERIODO 2024-2027

(VALORI PERCENTUALI, DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA)

Formazione su

specifiche competenze

tecnico-professionali

Formazione sulle

competenze digitali

Formazione sulle

competenze green

FEMMINILI

Nessuna formazione, Nessuna formazione

ma ingresso di nuovi

lavoratori con specifiche

specializzazioni

NON FEMMINILI

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

imprese femminili dinamiche

di genere, identità fabbisogni:

UNA RIFLESSIONE QUALITATIVA

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Come le questioni di genere, gli stereotipi,

i gap informativi e formativi influiscono sull’esistenza

e lo sviluppo delle imprese femminili

Una riflessione sul territorio di Frosinone Latina

IL CONTESTO

Gli studi sull’identità imprenditoriale suggeriscono che le donne imprenditrici sono

portate a fare uno sforzo maggiore per legittimarsi ed affermarsi nel mondo del

business.

La prospettiva di genere offre una lettura del fare impresa condizionata da stereotipi,

ma anche resa difficoltosa da oggettive carenze: nelle politiche che possono

favorire maggiore protagonismo delle donne nell’attività di impresa e nelle prassi

di facilitazione e di liberazione del tempo delle donne. L’impatto di tali carenze non

rende giustizia all’insieme di doti umane, relazionali e di competenze che vi sono

nell’impresa femminile ed a quanto essa può rappresentare.

—>

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Come le questioni di genere, gli stereotipi,

i gap informativi e formativi influiscono sull’esistenza

e lo sviluppo delle imprese femminili

Una riflessione sul territorio di Frosinone Latina

I dati a nostra disposizione ci confermano una maggiore fragilità per le iniziative imprenditoriali femminili: per esse la probabilità di sopravvivenza a 5

anni è del 68,1% mentre è del 70,9% per le imprese non femminili1. Come già detto, anche il PNRR avverte l’esigenza di dover intervenire con azioni

specifiche e prevede un ampio ventaglio di iniziative a sostegno dell’imprenditoria femminile che è considerata un aspetto di fondamentale importanza

per la crescita nel lungo termine dell’economia italiana.

Nei focus di indagine qualitativa che sono stati realizzati2, le imprenditrici in prima persona raccontano il “valore” oltre che il business ma anche

individuano i bisogni di informazione, di formazione, di sostegno alle scelte ambientali e di innovazione e tracciano la via per la progettazione di servizi

conformi alle esigenze delle imprese femminili e non solo.

Attraverso la dimensione qualitativa, si intende far emergere una narrazione di genere con l’obiettivo di indurre ad una riflessione sugli aspetti

dell’esperienza di vita e professionale delle imprenditrici, che includono a volte percorsi di emancipazione, a volte di necessità, a volte di pura vocazione

per il business in un determinato settore. Tutto quel che osserviamo nel Paese in tal senso, implica una nuova riflessione culturale ma anche una nuova

dotazione strumentale per esse ed i territori di Latina e Frosinone ne sono una valida esemplificazione.

V Rapporto IF, Unioncamere – Si.Camera – Centro Studi Guglielmo Tagliacarne

I due focus group si sono tenuti presso le sedi della Camera di commercio di Frosinone e di Latina, nel mese di dicembre 2024. Ad essi hanno preso parte complessivamente 14 imprenditrici in rappresentanza dei principali settori produttivi dei

territori, che hanno dialogato tra loro e con le ricercatrici del Centro Studi su tre specifici macro temi: le dinamiche di genere; i gap formativi ed informativi; la doppia transizione. L’esito di tali riflessioni è riportato in queste pagine, in base alle evidenze

più significative per ciascun macro tema ed attraverso specifiche domanda di ricerca. Sono, altresì, riportate in queste pagine le principali evidenze emerse nei focus e sono riassunte per punti alcune indicazioni e raccomandazioni per gli stakeholder

ed i decisori dei territori interessati, la Camera di commercio ed il Comitato per l’imprenditoria femminile istituito presso la Camera. I testi che seguono sono una rielaborazione complessiva delle risposte e delle conversazioni tra le imprenditrici,

riordinati secondo categorie di analisi e temi ricorrenti, tra virgolette ed in corsivo sono riportate citazioni dalle conversazioni di cui sopra.

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

PRIMO TEMA

Ci si interroga sull’esistenza di un modo al femminile di fare impresa, di

esercitare una leadership, di costruire la propria immagine pubblica, se

l’essere una impresa femminile rappresenta di per sé un valore perché

facilita la diffusione della cultura della parità e può incidere sulla vita della

comunità.

CAMPO DI RICERCA

In che modo le dinamiche di genere, gli stereotipi influenzano la

leadership delle donne imprenditrici e quali altri fattori concorrono

alla caratterizzazione dell’impresa femminile ?

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

L’ANALISI

La leadership femminile si distingue per alcune caratteristiche uniche, le donne tendono ad adottare uno

stile basato sull’ascolto, l’empatia e la capacità di valorizzare i punti di forza delle persone, promuovendo una

collaborazione inclusiva ed orientata al “lungo termine”.

Un elemento distintivo della leadership femminile è l’essere accompagnata da un forte “senso di

responsabilità verso il territorio e la comunità”. Molte leader donne scelgono di restituire al territorio

attraverso iniziative culturali, sportive e sociali, contribuendo non solo allo sviluppo economico ma anche

al benessere collettivo. Tuttavia, le donne affrontano ancora sfide significative, tra cui il dover dimostrare la

propria competenza e capacità, specialmente in settori tradizionalmente dominati dagli uomini “questa roba

pesa di più nell’edilizia e nell’azienda metalmeccanica rispetto all’azienda di informatica

e nella consulenza”

“Stereotipi e pregiudizi persistono”, rendendo necessario un cambiamento culturale che inizi dalla

scuola e dalla famiglia. È fondamentale educare le nuove generazioni a riconoscere che non esistono limiti di

genere nel seguire le proprie aspirazioni. Le imprenditrici che riescono a superare queste difficoltà offrono un

modello alternativo e ispiratore. Dimostrano che è possibile affermarsi professionalmente “senza rinunciare

alla propria identità e sensibilità”, sfidando gli stereotipi e creando nuovi percorsi di emancipazione

per sé e per le generazioni future.

Primo report sull’Imprenditoria Femminile nelle province di Frosinone e Latina

CON IL CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

L’impresa femminile: interazione con l’esterno,

valore, reputazione e conciliazione

Le imprese femminili si distinguono per la loro capacità di creare valore non solo economico, ma anche sociale,