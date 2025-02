[acspro] [CRUmbria-News] “Tutela della salute mentale e del benessere psicologico dei giovani”

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(Acs) Perugia, 25 febbraio 2025 – L’Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato

con 13 voti favorevoli dei consiglieri della maggioranza, 7 contrari e 1

astenuto (Arcudi-Tp/Uc) la mozione promossa dalla consigliera Letizia

Michelini (Pd) concernente la ‘tutela della salute mentale e del benessere

psicologico dei giovani’.

Dopo l’illustrazione dell’atto, il capogruppo di FdI, Eleonora Pace ha

proposto di discutere il documento in Commissione “visto che analogo

argomento – ha detto – viene trattato in una legge approvata a fine della

scorsa legislatura e che ricomprendeva 3 diverse proposte di iniziativa

bipartisan e con un finanziamento per il 2025 di 100mila euro”. Ma pur

sottolineando che “la legge può essere rivista ed approfondita in

Commissione”, la proponente della mozione, Michelini, ha chiesto comunque

che il suo atto potesse essere votato dall’Aula.

Con l’approvazione della mozione, la Giunta regionale viene impegnata a:

istituire un Osservatorio sulla condizione della salute mentale e del

benessere psicologico dei giovani, nel rispetto dei vincoli di bilancio;

porre in essere scelte di indirizzo che mettano la salute fisica, psicologica

e mentale dell’infanzia e dell’adolescenza al centro delle politiche

socio-sanitarie della Regione e dei singoli territori, coinvolgendo i

neuropsichiatri infantili, gli psichiatri, gli psicologi, i servizi educativi

e quelli sodali (terzo settore), oltre che i pediatri favorendo la creazione,

all’interno dei dipartimenti di salute mentale (csm), di servizi dedicati

alla fascia 11-25; adottare iniziative, per quanto di competenza, per

riorientare i servizi sui bisogni di salute mentale dei giovani, servizi che

oggi sono caratterizzati da un elevato livello di frammentazione nei metodi,

nei luoghi e nelle modalità di interazione, il che spesso comporta anche la

mancata richiesta di aiuto; adottare iniziative per prevedere strutture di

libero accesso riservate ai ragazzi e capaci di dare risposte riguardo la

salute mentale e psicologica e di esercitare attività di ascolto rispetto

alle problematicità.

Illustrando il suo atto all’Aula, Michelini ha spiegato che: “è

necessaria una maggiore attenzione da parte della Regione al benessere

psichico dei giovani, questo per intercettare precocemente il disagio e

favorire l’accesso alle cure. Pressioni sociali, mancanza di modelli positivi

e valoriali, solitudine e rarefazione dei rapporti sociali, iperstimolazione

tecnologica e incertezza del futuro sono tra le cause dell’aumento dei disagi

psicologici ed emotivi tra i giovani anche nella nostra regione, che possono

sfociare in veri e propri disturbi come quelli depressivi o alimentari,

aumentare il ricorso alle sostanze o all’abuso di alcol e addirittura

incidere sull’aumento di episodi di bullismo. Sui giovani, l’impatto della

pandemia è stato fortissimo. I dati Censis mostrano che negli adulti dai 37

ai 64 anni e negli anziani i numeri di chi ha sofferto di disturbi

psicologici sono molto più bassi, in media poco più di 1 su 5, mentre per i

ragazzi si sale al 44,6% per cento degli under 37 e addirittura al 49,4% dei

giovani tra i 18 e i 25 anni. È necessario quindi che le istituzioni

affrontino in maniera decisa questo problema ed è fondamentale mettere la

prevenzione in qualsiasi approccio di cura ai disagi psicologici ed emotivi

dell’infanzia e dell’adolescenza, riorientando e rendendo omogenei i servizi

sui bisogni di salute mentale dei giovani in tutto il territorio regionale,

che oggi sono caratterizzati da un elevato livello di frammentazione nei

metodi, nei luoghi e nelle modalità di interazione, il che spesso comporta

anche la difficoltà di accesso e di richiesta di aiuto. È fondamentale

mettere al centro delle scelte di indirizzo delle politiche socio – sanitarie

della Regione la salute psicologica e mentale dell’infanzia e

dell’adolescenza, coinvolgendo neuropsichiatri infantili, psichiatri,

psicologi, i servizi educativi e quelli sodali (terzo settore), oltre che i

pediatri, e favorendo la creazione di nuovi progetti e percorsi socio –

sanitari e la riorganizzazione all’interno dei dipartimenti di salute

mentale, dei servizi dedicati in particolare alla fascia 11-25 anni”.

Interventi:

Maria Grazia Proietti (Pd): “la salute mentale e il benessere psicologico

dei giovani è fondamentale per il presente e il futuro della nostra

comunità. Se non contrastato per tempo, il disagio vissuto in età giovanile

rischia di protrarsi e di cronicizzarsi nell’età adulta, con ricadute

importanti in termini di salute pubblica e di spesa sanitaria. La crisi

silenziosa che colpisce bambini, adolescenti e giovani adulti è un fenomeno

preoccupante che la pandemia da Covid ha contribuito ad acuire, complici

soprattutto l’isolamento imposto dalle misure di contenimento del virus.

Una ricerca di Agenzia Umbria Ricerche del novembre 2022 condotta sui giovani

tra i 14 e i 24 anni in Umbria ha analizzato il fenomeno del ritiro sociale e

gli effetti della pandemia sul benessere psicologico per comprendere le cause

del malessere giovanile. Tra il 2019 e il 2022, il disagio mentale è

sensibilmente aumentato, con una percentuale di giovani insoddisfatti della

propria vita e con un basso punteggio di salute mentale passata dal 3,2% al

6,2% (ISTAT). L’OMS ha rilevato che i giovani sono la fascia più a rischio

di peggioramento della salute mentale, con un aumento di ansia e pensieri

suicidari. Il fenomeno più rappresentativo di questo malessere è il

cosiddetto “hikikomori”, una forma di ritiro sociale volontario che in

Italia riguarda più di 100mila giovani, secondo la Società Italiana di

Psichiatria. In Umbria, questo fenomeno è più diffuso tra i ragazzi tra i

14 e i 18 anni, con un picco nel passaggio tra scuola media e superiore. A

spingere i giovani a ritirarsi dalla vita sociale e evitare le relazioni con

gli altri sarebbero l’ansia da prestazione, le difficoltà relazionali,

l’insicurezza identitaria e il senso di inadeguatezza sociale. Le famiglie

con figli ritirati socialmente spesso sperimentano isolamento e difficoltà a

ricevere supporto dai servizi sociali. Un altro dato che conferma

l’esistenza di un’emergenza sociale in atto è quello che riguarda i

7mila umbri che solo nel 2023 hanno presentato domanda per il bonus

psicologico. Lo Sportello per il Supporto Psicologico creato

dall’Università di Perugia ha visto negli ultimi anni quintuplicare gli

accessi così come continua a crescere il numero dei minorenni che si

avvicina agli stupefacenti. I temi del disagio psicologico e della salute

mentale, soprattutto giovanile, devono quindi tornare subito al centro

dell’agenda politica, con misure concrete come quelle sollecitate da questa

mozione. È indispensabile prevedere un organismo come l’Osservatorio

Regionale Permanente sulla salute mentale giovanile che raccolga dati,

monitori i bisogni dei giovani e sviluppi strategie di intervento efficaci.

Questo strumento sarà essenziale per superare la frammentazione dei servizi

e garantire una presa in carico tempestiva e integrata dei ragazzi in

difficoltà. È fondamentale anche rendere i servizi più accessibili e

accoglienti, creando spazi di ascolto riservati ai giovani, favorendo

l’inserimento di psicologi e neuropsichiatri nelle scuole e nei servizi

sanitari territoriali, e garantendo percorsi di prevenzione che coinvolgano

famiglie, educatori e operatori del terzo settore”.

Eleonora Pace (capogruppo FDI): “Ringrazio la consigliera Michelini perchè

con la presentazione di questo atto mi permette di ricordare a tutti di un

lavoro importante che ha impegnato trasversalmente tutte le forze politiche

nella passata legislatura e che ha permesso di licenziare una legge a fine

mandato uscita da una sottocommissione in cui si è riusciti ad accorpare tre

atti analoghi e di iniziativa bipartisan. Si decise addirittura di modificare

il Testo unico della sanità e per questioni di tempo fu scorporata la parte

che riguardava lo psicologo scolastico e lavorammo solo esclusivamente sulla

legge per lo psicologo di cure primarie. Leggendo questa mozione ho notato

diverse sovrapposizioni rispetto a quanto già contenuto nella legge. La cosa

che mi ha colpito è l’istituzione dell’osservatorio regionale che noi

definimmo osservatorio tecnico regionale, ma che immaginammo già in maniera

corposa rispetto alle molteplici figure che dovevano farne parte. Quindi

nessuna preclusione da parte nostra a rivedere o modificare ulteriormente la

composizione dell’osservatorio, ma anche in virtù che l’atto approvato

nella scorsa legislatura fosse stato finanziato in via sperimentale per il

2025 con 100mila euro, ci troveremo di fronte, nei prossimi mesi, a poter

rifinanziare la legge, propongo di rinviare la mozione in Commissione

raffrontandolo con la legge esistente per capire se ci sono sovrapposizioni o

che magari apportare integrazioni per giungere eventualmente alla modifica

del testo. Auspichiamo quindi che venga rifinanziato l’atto e se necessario

metterci a lavorare insieme per la previsione dello psicologo scolastico che

per questioni temporali e non per volontà politica trasversale era stato

accantonato”.

Bianca Maria Tagliaferri (Umbria domani-Proietti presidente): “Accolgo

favorevolmente la mozione che tocca le corde del mio cuore. Si parla di

disagio giovanile ed aspetti comportamentali che possono anche sfociare in

reati. La situazione del disagio giovanile è grave e significativa e merita

da parte nostra azioni urgenti e dedicate. La situazione è cresciuta

esponenzialmente negli ultimi 12 anni. Dopo la pandemia il fenomeno si è

acuito fortemente anche a causa della solitudine fino ad arrivare ad un uso

spasmodico ed improprio delle nuove tecnologie. È necessario ed urgente

lavorare sulla prevenzione e riportare a sistema gli attori che lavorano nel

disagio giovanile. Nelle classi scolastiche aumentano costantemente i numeri

dei ragazzi con disagi anche significativi. Bene l’osservatorio in cui

andrebbe ricompreso qualche universitario che conosca le scienze della

formazione e la pedagogia”.

Rispetto alla proposta di Pace di trattare l’atto in Commissione, la

proponente consigliera Michelini ha chiesto di poter arrivare al voto

dell’Aula sottolineando comunque che la legge in questione citata da Pace

può essere rivista in Commissione. “Questa mozione – ha detto –

equivale ad un indirizzo politico utile ad accendere un focus sui disagi dei

giovani e dell’infanzia”.

Il consigliere Pace si è detta “perplessa dalle dichiarazioni della

Michelini” ribadendo che molti temi dell’atto “si sovrappongono con la

legge. Da parte nostra massima collaborazione, ma vista l’indisponibilità

di confronto in Commissione il mio voto sarà contrario”. AS/

