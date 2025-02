[acspro] [CRUmbria-News] “Sostegno alla realizzazione del termovalorizzatore per la riduzione del conferimento in discarica”

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

regionale di gestione dei rifiuti

(Acs) Perugia, 25 febbraio 2025 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria

ha respinto (10 no, 8 sì) la mozione promossa dal consigliere Nilo Arcudi

(Tesei presidente-Umbria civica) relativa a: “Attuazione del piano

regionale di gestione dei rifiuti e sostegno alla realizzazione del

termovalorizzatore per la riduzione del conferimento in discarica”.

Con il suo atto di indirizzo, Arcudi mirava ad impegnare la Giunta regionale

a: “procedere con la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione

previsto dal Piano regionale gestione rifiuti, garantendo il rispetto dei

più elevati standard ambientali e di sicurezza, nonché il massimo controllo

delle emissioni in atmosfera; promuovere una corretta informazione pubblica

sull’importanza della termovalorizzazione come strumento complementare al

riciclo per ridurre l’uso delle discariche e migliorare l’autosufficienza

regionale nella gestione dei rifiuti; garantire che l’attuazione del Piano

regionale avvenga nel rispetto degli obiettivi di economia circolare,

favorendo la massimizzazione del riciclo e la riduzione dei rifiuti alla

fonte; monitorare l’andamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti

e a valutare eventuali ulteriori innovazioni tecnologiche per migliorare il

recupero di materia ed energia, sempre nel rispetto delle direttive europee e

delle migliori pratiche ambientali”.

Illustrando l’atto in Aula, Arcudi ha spiegato che “la Regione Umbria ha

fissato obiettivi ambiziosi di raccolta differenziata (75% entro il 2035) e

di riduzione del conferimento in discarica (meno del 10% entro il 2035). Il

solo incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio, seppur

fondamentale, non è sufficiente a eliminare la necessità di un sistema di

smaltimento sicuro e sostenibile per i rifiuti non riciclabili.

L’esperienza di altre regioni italiane ed europee dimostra che

l’integrazione tra riciclo e termovalorizzazione ha permesso di ridurre

drasticamente il ricorso alle discariche e di generare energia rinnovabile.

Il mancato rispetto del PRGR potrebbe comportare il rischio di emergenze

rifiuti e l’aumento dei costi di smaltimento per cittadini e imprese,

nonché il ricorso a soluzioni di trasporto dei rifiuti fuori regione, con

impatti economici e ambientali negativi. Anche raggiungendo gli obiettivi

fissati resterebbe comunque un 25% di rifiuti da smaltire e l’Unione

Europea così come l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale considerano il recupero energetico tramite termovalorizzazione

come una soluzione preferibile rispetto alla discarica, che rappresenta la

forma più dannosa di smaltimento dei rifiuti. I termovalorizzatori di nuova

generazione utilizzano tecnologie avanzate per il controllo delle emissioni,

risultando compatibili con elevati standard ambientali e sanitari. Molte

città italiane ed europee hanno adottato questo sistema di valorizzazione

dei rifiuti non recuperabili, da cui producono calore ed energia.

L’alternativa delle discariche non è ambientalmente sostenibile e i tre

siti attivi in Umbria non potranno essere sfruttati ancora a lungo. Così

come non si può puntare sul trasporto dei rifiuti verso altre regioni o

altri Stati. Dobbiamo fare scelte responsabili, al servizio delle nostre

comunità”.

Fabrizio Ricci (Avs): “Meglio parlare di inceneritore, visto che

termovalorizzatore è un termine usato per dare una connotazione positiva al

processo di incenerimento dei rifiuti. Si tratta di una tecnologia datata,

costosa e inquinante. Gli inceneritori sono stati esclusi dai progetti

finanziabili dal Pnrr in quanto dannosi per l’ambiente. La Danimarca, che

viene citata spesso, sta dismettendo il 30% dei propri inceneritori perché

inquinano e riducono la raccolta differenziata. Dal 2028 l’Unione europea

introdurrà una tassa su questi impianti, in quanto non ambientalmente

sostenibili. L’assessore De Luca si sta muovendo nella stessa direzione

della Toscana, dove esiste un Piano per l’economia circolare”.

Eleonora Pace (FdI): “Mentre noi e l’assessore Morroni studiavamo gli

scenari possibili, facevamo anche degli incontri pubblici di partecipazione.

A cui prendevano parte anche i capigruppo dell’allora minoranza. In una

occasione ricordo che le consigliere Porzi e Meloni si dichiararono

favorevoli alla costruzione del termovalorizzatore. Nelle maggioranze di

centrosinistra si decise per anni di non scegliere, proprio perché si

trattava di un argomento divisivo. Si scelse quindi di non scegliere,

portando ad esaurimento le vecchie discariche. Assurda l’accusa di voler

costruire un impianto che inquina e quindi impatterebbe deliberatamente sulla

salute dei cittadini. Dalle linee programmatiche della Giunta Proietti non si

capisce come verrebbe smaltita la percentuale residuale dei rifiuti, visto

che il 100% di riciclaggio non esiste. Speriamo di capire oggi quale è la

soluzione dell’assessore De Luca per la chiusura del ciclo”.

Thomas De Luca (assessore) ha spiegato che “nella delibera di Giunta Tesei

del 2022 si spiegava che le discariche umbre andavano ampliate per un milione

di metri cubi e non certo profilate. Nel luglio 2024 un’altra delibera ha

deciso l’aumento del flusso dei rifiuti in discarica di 50mila tonnellate

rispetto a quanto previsto dal piano rifiuti. L’Umbria è al 68% di

riciclaggio e l’obiettivo del 75% è quindi raggiungibile nei tempi

previsti. La quota restante di rifiuti da smaltire, circa 80mila tonnellate

all’anno, è una quantità non sufficiente per giustificare la costruzione

di un inceneritore, per il quale servirebbero 400mila tonnellate. Il costo

per la realizzazione dell’impianto si avvicina inoltre a 200milioni,

rendendolo ancora più insostenibile. Proprio ieri ero a Brescia, dove il

teleriscaldamento è a pagamento e costa più del metano. E viene garantito

per il solo 18% dal termovalorizzatore. Nelle prossime settimane inizieremo

la revisione della legge per perseguire il massimo recupero di materia dai

rifiuti attraverso impianti appositi”.

Nilo Arcudi (Tp – Uc): “Vedremo quali sono i dati reali sulla produzione

dei rifiuti e sui livelli di riciclaggio. Prendo atto che su un tema

strategico non interviene nessuno del Pd, credo che sia un segnale simbolico

importante”.

Eleonora Pace (FdI): “Attendo di vedere gli atti concreti e le delibere che

certificano la scelta del nuovo scenario, con costi, investimenti, utilizzo

delle discariche. Mentre noi avevamo attivato la procedura per il

termovalorizzatore, voi vi troverete ad affrontare una emergenza, visto il

breve ciclo di vita residuo delle discariche”. MP/

