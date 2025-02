[acspro] [CRUmbria-News] “Salute mentale, il voto della minoranza sulla mozione è un’occasione mancata”

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(Acs) Perugia, 25 febbraio 2025 – “La minoranza si spacca sulla salute

mentale e dimostra, se mai ce ne fosse stato bisogno, che le sue proposte

sulla sanità sono più legate alla propaganda che ad un reale interesse dei

problemi concreti dei cittadini e delle cittadine”. Così la consigliera

regionale Letizia Michelini (Pd), in relazione al voto della minoranza sulla

mozione relativa alla promozione della salute mentale.

“Il nostro atto – spiega Michelini – presentato e approvato con

l’obiettivo di favorire un cambio di passo sul benessere psichico dei

giovani, per favorire una più precoce intercettazione del disagio e favorire

l’accesso alle cure, ha incontrato una minoranza che, pure di fronte ad un

atteggiamento positivo e propositivo, non ha voluto raccogliere la nostra

idea di collaborazione, trincerandosi dietro un voto contrario che,

addirittura, non ha convinto tutto lo schieramento. Un rammarico dunque

importante, nei confronti di una occasione mancata in cui si poteva scrivere

una bella occasione di dialogo.” RED/mp

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79769