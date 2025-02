[acspro] [CRUmbria-News] QT 1 – “Scorrimento della graduatoria del bando per il completamento del programma annuale per l’impiantistica sportiva”

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

l’assessore Meloni: “La Giunta sta procedendo nella direzione

richiesta”

(Acs) Perugia, 25 febbraio 2025 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha

discusso l’interrogazione a risposta immediata sulla “Possibilità di

scorrimento della graduatoria del bando per il completamento del programma

annuale per l’impiantistica sportiva 2024 destinato alle amministrazioni

locali”, presentata dai consiglieri Filipponi, Betti, Lisci, Michelini e

Maria Grazia Proietti (Pd).

Illustrando l’atto ispettivo in Aula, Filipponi ha spiegato che “al bando

regionale per il completamento del Programma annuale per l’impiantistica

sportiva 2024, finanziato con 750mila euro, hanno risposto 47 amministrazioni

locali. 12 istanze non sono state ammesse mentre 4, seppure ammesse, non sono

state finanziate: 1 del comune di Perugia, 2 del comune di Terni, 1 del

comune di Lugnano in Teverina. Il Bilancio di previsione della Regione Umbria

2024-2026, annualità 2026, prevede lo stanziamento di ulteriori 1,5 milioni,

che portano la dotazione complessiva a 2.250mila euro. Chiediamo quindi di

sapere se sarà possibile prevedere ulteriori risorse al fine di poter far

scorrere la graduatoria, a tutte le istanze residue e a quella che ha

ricevuto un finanziamento parziale”.

L’assessore Simona Meloni ha risposto che: “Rispetto a quanto descritto

nell’interrogazione, tra le istanze ammissibili e non finanziabili sono

rimasti fuori 5 Comuni, di cui uno con una finanziabilità parziale, oltre al

Comune di Campello sul Clitunno la quale domanda potrebbe essere riammessa e

questo, nel totale del rifinanziamento, verrebbero impiegati circa 352mila

euro. Rispetto ai Comuni giudicati ammissibili, ma non finanziabili, in una

ricognizione delle risorse è emersa la possibilità di finanziamento, con un

importo parziale di un milione di euro una progettualità presentata dal

Comune di Deruta per un intervento di miglioramento sismico di un edificio

scolastico, ma lo scorso 3 gennaio lo stesso progetto è stato finanziato

completamente dal fondo nazionale della Protezione civile per cui il Comune

di Deruta ha rinunciato alla richiesta del precedente finanziamento. Questo

potrebbe consentire di poter investire quella somma nella impiantistica

sportiva ed impianti da calcio, finanziando così parte delle rimanenze ad

oggi presenti. In questo momento stiamo facendo una ricognizione complessiva

in stretto rapporto con le Associazioni che non mancano di farci notare

quanto gli impianti, utili anche ai settori giovanili siano carenti ed

insufficienti. Nel marzo 2024, con la firma di un protocollo di intesa tra la

Società Sport e Salute e la Conferenza delle Regioni e le Province autonome,

con la presenza del ministro Abodi, ha preso il via un percorso di

aggiornamento per il censimento nazionale degli impianti sportivi per mappare

tutto il territorio ed alimentare una banca di dati capace di guidare tutte

le politiche pubbliche giungendo ad un piano regolatore nazionale

dell’impiantistica sportiva. Mancava la nostra Regione e proprio ieri è

partita una nota a tutti i Comuni in cui vengono previsti incontri di

formazione per il censimento che non si limiterà soltanto ai dati, ma

prevederà anche indicazioni per la gestione. A marzo è previsto già un

primo incontro con gli Enti locali e prevediamo di concludere il percorso

entro il 31 luglio prossimo. I comuni che parteciperanno al censimento e che

avranno dichiarato le varie efficienze ed inefficienze potranno avere un

accesso privilegiato alla prossima programmazione, nonché costituire un

requisito per l’erogazione del saldo delle progettazioni già ammesse”.

Nella replica Filipponi ha detto di essere “soddisfatto dalla risposta”

ed ha ringraziato la Giunta e l’Assessore e gli Uffici “per il lavoro

svolto”. Si è dichiarato soddisfatto anche rispetto allo scorrimento della

graduatoria 2024. AS/

