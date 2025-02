[acspro] [CRUmbria-News] Ottavo centenario della morte di San Francesco

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

mar 25 febbraio 2025 Tagliaferri (Umbria domani-Proietti presidente): "La mozione approvata oggi

risponde alla necessità di superare le singole realtà territoriali per dare

voce corale al messaggio francescano”

(Acs) Perugia, 25 febbraio 2025 – “San Francesco è un simbolo universale e

la sua eredità è radicata in ogni angolo dell’Umbria. La mozione che oggi

abbiamo approvato chiede alla Giunta regionale di estendere le celebrazioni

francescane a tutta la regione, valorizzando la memoria di ogni comune e

potenziando il turismo religioso e culturale”: lo sostiene la consigliera

regionale e vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Bianca

Maria Tagliaferri (Umbria domani-Proietti presidente), commentando

l’approvazione nella seduta odierna dell’Assemblea Legislativa della

mozione avente per oggetto l’ottavo centenario della morte di San Francesco

d’Assisi a tutti i comuni dell’Umbria”.

“L’iniziativa – spiega Tagliaferri – trae ispirazione dal lavoro del

Comitato nazionale e dalla strategia già avviata dalla Famiglia Francescana

e il voto di oggi ha impegnato la Giunta ad attivarsi, anche nelle sedi

istituzionali nazionali e internazionali, affinché le celebrazioni

francescane possano diventare un momento di cruciale importanza per tutta

l’Umbria. L’approvazione di questo atto a larga maggioranza risponde alla

necessità di superare le singole realtà territoriali per dare voce corale

al messaggio francescano”. RED/PG

