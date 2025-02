[acspro] [CRUmbria-News] “L’assessore Barcaioli annuncia tagli alle famiglie su formazione e borse di studio”

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 Nota dei gruppi di opposizione all’Assemblea legislativa dopo la risposta

all’interrogazione con la quale il consigliere Agabiti chiedeva di

“proseguire con le misure messe in campo dalla Giunta Tesei che hanno

portato l’Umbria ad essere la regione con la più bassa percentuale di

dispersione scolastica (5,6%)”

(Acs) Perugia, 25 febbraio 2025 – “Il compito di un amministratore è

quello di fare scelte, utilizzando al meglio le risorse a disposizione e

reperendone di ulteriori. Apprendiamo con rammarico che l’assessore

Barcaioli e la Giunta Proietti hanno scelto di tagliare gli aiuti alle

famiglie per la formazione e le borse di studio, per il contrasto alla

dispersione scolastica. E questo, nonostante l’evidenza dell’efficacia

delle misure che avevamo messo in campo come Giunta Tesei, che hanno portato

l’Umbria ad essere la regione con la percentuale più bassa di dispersione

scolastica (5,6%) – come certificato dalla Fondazione Art. 49 su dati Istat

e proprio oggi dalla ricerca commissionata dal gruppo Unipol ad Ambrosetti

– a fronte di una media nazionale del 10,5%”. I gruppi di opposizione

commentano con disappunto la risposta fornita dall’assessore Fabio

Barcaioli all’interrogazione con la quale il consigliere Paola Agabiti

(FdI) chiedeva di confermare le misure a sostegno delle famiglie degli

studenti messe in campo dalla Giunta Tesei.

“Dall’anno scolastico 2020/21 – evidenziano i consiglieri di

opposizione – la Regione Umbria ha erogato oltre 55 milioni alle famiglie

degli studenti, in misura crescente negli anni: nel solo a.s 2023/24 oltre

27mila borse di studio a studenti delle scuole primarie e secondarie di primo

e secondo grado, per oltre 7 milioni, e nel solo 2024 oltre 2 milioni per la

partecipazione di più di 8mila minori ai centri estivi. L’assessore

riconosce l’efficacia di quanto fatto in questi anni, ma poi annuncia che

quelle stesse misure saranno drasticamente tagliate, accampando la presunta

mancanza di fondi. Ricordiamo – sottolineano – che nella programmazione dei

fondi comunitari 2021-27 la Giunta Tesei ha destinato al servizio istruzione

per la formazione e il sostegno alle famiglie degli studenti oltre 75 milioni

di euro. Una programmazione sulla base della quale il centrodestra avrebbe

continuato a garantire i sostegni alle famiglie contro la dispersione

scolastica, ritenendola una priorità”.

“Dimostri l’assessore Barcaioli, insieme alla sua Giunta – concludono i

consiglieri del centrodestra – di volersi concretamente impegnare su un tema

così importante per le famiglie umbre, proseguendo nelle azioni introdotte

con successo negli ultimi anni, per il fondamentale obiettivo di garantire il

diritto all’istruzione ai nostri ragazzi, favorendone l’inclusione e le

forme di socializzazione”. RED/mp

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79762