[acspro] [CRUmbria-News] “Inclusione dei comuni dell’Umbria nelle celebrazioni per l’VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi”

domani – Proietti presidente) e da tutti i gruppi di maggioranza. Astenuti

i consiglieri di opposizione. Presidente Proietti: “L’obiettivo è quello

di fare dell’ottavo centenario di san Francesco una valorizzazione

dell’Umbria intera”.

(Acs) Perugia, 25 febbraio 2025 – Via libera dall’Aula di Palazzo

Cesaroni, con 12 voti favorevoli della maggioranza e 7 astenuti della

minoranza, alla mozione promossa da Bianca Maria Tagliaferri (Umbra domani

– Proietti presidente) e dai consiglieri dei Gruppi della maggioranza

(Betti, Filipponi, Lisci, Michelini, Maria Grazia Proietti-Pd; Fabrizio

Ricci-Avs; Simonetti-M5S) concernente la “inclusione dei comuni

dell’Umbria nelle celebrazioni per l’VIII centenario della morte di San

Francesco di Assisi” che ricorrerà nel 2026.

Con questo atto viene impegnata la Giunta regionale a “attivarsi, anche

nelle sedi istituzionali nazionali e internazionali, per estendere a tutti i

comuni dell’Umbria le iniziative delle celebrazioni per l’ottavo

centenario della morte di san Francesco d’Assisi, nella convinzione che il

patrimonio dell’eredità storica, spirituale e culturale del messaggio di San

Francesco d’Assisi debba essere oggi alimentato e diffuso da tutta la

comunità regionale umbra, indivisa unità di 92 comuni che, secondo le

specifiche, peculiari memorie francescane dei singoli piccoli e grandi

comuni, in un crescendo corale di tradizioni popolari e di autentiche

testimonianze documentali storico artistiche cerchino di ricreare e rivivere

l’umile, concorde universalità dei gesti e delle parole di san Francesco

d’Assisi”.

La presidente della Giunta, Stefania Proietti ha rimarcato che

“l’obiettivo è quello di fare dell’ottavo centenario di san Francesco

una valorizzazione dell’Umbria intera. La Giunta – ha aggiunto – si è

subito attivata per la costituzione di un comitato regionale che, memore del

1982 (ottavo centenario nascita), coordinerà le iniziative ed i progetti

legati alle celebrazioni dell’ottavo centenario francescano che tutti i

Comuni potranno elaborare e presentare. Questa importantissima ricorrenza ci

ricorda che l’Umbria è tutta terra francescana”.

I consiglieri di minoranza hanno annunciato il voto di astensione motivando

la loro decisione in quanto nella precedente seduta era stata respinta una

mozione sullo stesso tema e che chiedeva l’inclusione della città di

Gubbio nelle celebrazioni francescane e perché, sostanzialmente la mozione

presentata oggi dalla maggioranza – come è stato rimarcato – metterebbe

sullo stesso piano tutto il territorio regionale senza distinzione sul

concreto legame storico di uno specifico Comune con la figura del Santo.

“Siamo disponibili – ha detto il consigliere Arcudi – a fare un altro

lavoro, anche insieme alla Famiglia Francescana, di carattere storico,

bibliografico e di approfondimento per individuare quali sono i comuni

realmente francescani e concentrare l’impegno istituzionale e le risorse in

questa prospettiva”.

Illustrando il suo atto, Tagliaferri ha sottolineato che “il valore

universale dell’opera e del messaggio di san Francesco d’Assisi

appartiene all’Italia intera di cui il Santo è patrono, un valore che

ancora oggi parla al mondo e ai giovani assumendo un carattere ecumenico, che

tuttavia mantiene il suo nucleo originario e autentico nella nostra terra

umbra. Per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi”,

con il DPCM 27 aprile 2023 è stato istituito il Comitato nazionale per le

celebrazioni che ha il compito di ‘elaborare un programma culturale

relativo alla vita, all’opera e ai luoghi legati alla figura del Santo.

Vengono comprese attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a

tutela, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di

organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico,

letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di

internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica

nonché di attenzione agli aspetti del messaggio francescano riguardanti il

rispetto e la cura dell’ambiente, il dialogo tra le religioni e la pacifica

convivenza tra i popoli, al fine di divulgare in Italia e all’estero, anche

mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell’opera,

della cultura e dell’eredità del personaggio’. Non vi è in Umbria

città, borgo, villaggio ove il Santo non abbia lasciato testimonianza della

sua presenza e delle sue opere, a partire dalle tracce lasciate lungo il

sentiero che da Assisi l’ha portato a Gubbio l’indomani della sua

spoliazione. Nel 1982, in occasione dell’ottavo centenario della nascita di

san Francesco, la Regione Umbria ha istituito un Comitato regionale quale

organismo di coordinamento delle iniziative programmate per l’occasione.

Già in occasione delle celebrazioni francescane del 1926 e del 1982 le

iniziative, pur avendo il proprio centro originario e principale nella città

serafica, si sono svolte in varie città dell’Umbria e particolarmente, nel

1982: Assisi, Narni, Perugia, Foligno e Orvieto, che furono sedi di attività

espositive di grande rilievo, insieme con Gubbio, città in cui fu elaborato

e realizzato un vasto programma di celebrazioni di eventi. La Famiglia

Francescana ha inteso celebrare la ricorrenza del 2026 facendola precedere,

come parte integrante, da un articolato programma di celebrazioni centenarie

che, dalla ricorrenza del primo presepe a Greccio nel 2023 all’imposizione

delle Stimmate nel 2024 alla composizione del Cantico delle Creature nel 2025

conducono all’evento della morte del Santo quale evento di assoluta portata

universale. L’attuale amministrazione regionale, presieduta dal già

sindaco di Assisi, si è subito attivata per la costituzione di un Comitato

regionale che, memore dell’analogo del 1982, coordini le iniziative e i

progetti legati alle celebrazioni dell’ottavo centenario Francescano che i

Comuni potranno elaborare e presentare. La spinta propulsiva derivante dal

turismo religioso, culturale e artistico dovrebbe interessare l’intero

territorio regionale a beneficio di tutti i comuni”.

Interventi:

Nilo Arcudi (Tesei presidente-Umbria civica): “Questa mozione ci sorprende,

in quanto ne abbiamo presentata una nostra nell’ultima seduta consiliare,

aperta ad emendamenti ed approfondimenti per essere condivisa con la

maggioranza e per cercare di ampliare questa straordinaria esperienza delle

celebrazioni francescane ai territori francescani, dando una identità

profonda al percorso. La scelta di Gubbio era la più naturale, perché dopo

Assisi la città più francescana dell’Umbria è proprio quella eugubina.

Lo spirito della nostra mozione era quello di coinvolgere i comuni realmente

e concretamente francescani rispetto ad una prospettiva così importante di

valorizzazione del territorio. Il non aver approvato la nostra mozione ha

creato un’ampia discussione non solo a Gubbio, ma in tanti territori

dell’Umbria, ci sono molti comuni che hanno un legame profondo con san

Francesco, ma non tutti. Quindi non condividiamo il vostro documento che

mette tutti i comuni sullo stesso piano. Siamo disponibili a fare un altro

lavoro, anche insieme alla Famiglia Francescana, di carattere storico,

bibliografico e di approfondimento per individuare quali sono i comuni

realmente francescani e concentrare l’impegno istituzionale e le risorse in

questa prospettiva”.

Stefania Proietti (Presidente Giunta regionale): “La Giunta regionale si è

subito attivata per la costituzione di un Comitato regionale che memore

dell’analogo del 1982 coordinerà le iniziative ed i progetti legati alle

celebrazioni dell’Ottavo centenario francescano che i Comuni potranno

elaborare e presentare. La stessa allora assessore regionale Paola Agabiti

vedeva, come noi, una grande occasione per ricordare che l’Umbria è tutta

terra francescana. Si parla tanto di Cammini come lancio di un nuovo turismo

ed accoglienza ed il cammino e la via di Francesco passa per moltissimi

comuni e la nostra forza è vedere questa ricorrenza con spirito di unità

che le Famiglie francescane per prime ci hanno propinato. Ci sono anche

città non umbre che si uniranno all’Umbria in uno spirito francescano. La

soluzione non è quella di innescare divisioni, ma fare una grande operazione

di unità. Tutto ciò non esclude la valorizzazione ed il finanziamento di

iniziative che a Gubbio sono già partite. L’obiettivo è quello di fare

dell’ottavo centenario di san Francesco una valorizzazione dell’Umbria

intera. Auspico che questa mozione possa essere approvata all’unanimità.

Parlando di San Francesco, sicura di farmi interprete di ognuno di noi e

dell’Umbria intera, esprimo un sentimento di buon augurio a Papa Francesco

che proprio del nostro santo porta il nome”.

Enrico Melasecche (capogruppo Lega): “Quella presentata precedentemente da

Arcudi era una valida iniziativa. È vero che l’Umbria è Francescana, ma

lo è anche la Toscana o il Lazio, è importante capire ragionevolmente le

iniziative concrete da realizzare visto che non ci sarà la possibilità di

spargere miliardi. Servono risorse che possano giovare all’Umbria. Questa

vostra operazione è di tipo politico. Ci sono posti che più di altri san

Francesco ha attraversato perché legati alla sua predicazione, per dare il

suo messaggio rivoluzionario. Non si è voluta dare soddisfazione a Gubbio

che aveva chiesto un riconoscimento specifico. Dando la stessa identità

francescana a tutti apparirà realmente francescana solo la città di Assisi.

Ci asterremo perché avremmo voluto vedere concretezza nel riconoscimento dei

comuni dove San Francesco ha lasciato una profonda testimonianza della sua

opera”.

Laura Pernazza (capogruppo Forza Italia): “Il consigliere Arcudi, con la

sua mozione, aveva messo in evidenza che San Francesco non è solo Assisi.

Peccato che di fronte alla sua disponibilità di emendare la sua mozione che

non voleva essere soltanto pro Gubbio, si è respinta la sua disponibilità

preferendo la presentazione di una nuova mozione che allarga a tutta

l’Umbria le celebrazioni. La sensazione è che vi volete prendere il merito

di un’iniziativa promossa da altri. Per questo modo di fare ci asterremo

sull’atto”. AS/

