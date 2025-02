Aun 22 febbraio 2025 (pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

Schucani, Bori: "apprezzabile risposta della Camera di Commercio al nostro

invito, ora pronti a valorizzare le opere di una straordinaria

imprenditrice e poliedrica artista umbra”

(AUN)- Perugia 22 feb. 025 – “Grazie al tempestivo intervento della Camera

di Commercio di Perugia si è evitato un concreto rischio di dispersione

delle opere d’arte e di speculazione economica. Viene ora il momento di

valorizzare questo patrimonio artistico e la sua autrice, Carla Schucani,

una imprenditrice creativa e visionaria, ma anche poliedrica ed eclettica

artista”. Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria con delega alla

Cultura, accoglie con “grande soddisfazione” la notizia dell’acquisto in

sede di asta giudiziaria del patrimonio artistico di Carla Schucani,

titolare fino a dieci anni fa dello storico Caffé Sandri in corso Vannucci

a Perugia.

Per Bori “l’operazione di acquisizione da parte della Camera di Commercio

di Perugia è stata una scelta giusta, lungimirante e tempestiva. Un

intervento in risposta – sottolinea il vicepresidente – all’invito anche

dell’Assessorato regionale alla Cultura. Ora viene il momento di dare il

giusto risalto a questo patrimonio artistico, proseguendo un gioco di

squadra istituzionale, verso un rinnovato impegno di valorizzazione della

figura di Carla Schucani”.