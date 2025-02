(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 Covid. Ciancitto (FdI): Irresponsabile aver importato mascherine inidonee

“Indagare sulla gestione politica dell’emergenza Covid non è affatto da irresponsabili, ma è un’azione doverosa per consegnare verità a un periodo storico costellato di ombre e per evitare che gli errori commessi possano ripetersi in caso di eventuali nuove pandemie. Suggerirei allora al collega del Pd Gian Antonio Girelli di valutare, piuttosto, se non sia stato da irresponsabili, come sta emergendo dai lavori della commissione d’inchiesta sul Covid, importare e distribuire alla popolazione mascherine inidonee. Non accettiamo lezioni dai fautori di quella disastrosa gestione dell’emergenza pandemica”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Ciancitto, vicepresidente della commissione Covid.

