(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 SANITÀ, M.RICCIARDI (M5S): “MINISTRO SOSPENDA ACCREDITAMENTO S.RAFFAELE MILANO”

Roma, 18 feb. – “Ho presentato un’interrogazione al ministro della Salute per sapere come ha intenzione di agire nei confronti dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, il quale pubblicizza in modo ingannevole screening con esami radiologici che, se non effettuati in popolazioni selezionate, rischiano non solo di essere inutili ma perfino dannosi. Ho proposto la sospensione dell’accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, conscia del fatto che difficilmente sarà accolta dal ministro, dato che gli interessi di questo ospedale – così come la maggior parte della sanità privata di questo Paese – sono molto ben tutelati da membri della maggioranza in palese conflitto di interessi. L’ho fatto in modo provocatorio, perché non può esistere un’alea di impunità per la grossolana avidità, a scapito della salute pubblica, di chi ha siglato accordi per tutelarla. Ovviamente, però, la revoca della convenzione dovrebbe essere limitata alle sole prestazioni per cui l’ospedale è immediatamente sostituibile – quali visite specialistiche, esami radiologici, interventi chirurgici a bassa complessità – e senza quindi arrecare danno ai pazienti. La prevenzione in medicina è fondamentale ma, come tutti gli atti medici, deve basarsi su rigorose evidenze scientifiche – come avviene per mammografia, pap test, colonscopia e altri esami indicati dai medici ai propri pazienti sulla base della loro storia clinica personale e familiare – e non sulle esigenze di bilancio di un gruppo privato”. Lo scrive in una nota Marianna Ricciardi, deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

