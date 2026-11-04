Autonomia: Roggiani (Pd), intese senza un euro. Della bandierina di Calderoli non resta neanche l’asta

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - "L'autonomia differenziata voluta dalla Lega si è rivelata per quello che è: un gigantesco bluff propagandistico. Dopo anni di promesse, la montagna non ha partorito neanche un topolino. Le intese che il governo vuole portare avanti sono senza un euro, prive di sostanza e incapaci di dare risposte concrete ai cittadini. Della bandierina di Calderoli ormai non resta neanche l'asta".
Lo ha dichiarato la deputata, Silvia Roggiani, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera, intervenendo in Aula sul tema dell'autonomia differenziata.
"Il paradosso – ha aggiunto – è che proprio mentre il governo propone intese anche sulla sanità, l'assessore lombardo Bertolaso denuncia tagli che sottrarranno alla Lombardia 500 milioni nel 2027 e altri 250 milioni nel 2028. Risorse senza le quali, come ha ammesso lo stesso Bertolaso, non sarà possibile abbattere le liste d'attesa, far funzionare le case e gli ospedali di comunità e valorizzare il personale sanitario. Il governo Meloni continua a inseguire la propaganda della Lega anziché affrontare le vere priorità del Paese. Noi continueremo a contrastare un progetto che rischia di spaccare l'Italia e aumentare le disuguaglianze territoriali. La vera autonomia – ha concluso – si costruisce garantendo diritti, servizi e risorse adeguate a tutte le regioni e ai comuni, non approvando intese vuote mentre si continuano a tagliare i fondi agli enti locali".
Roma, 3 novembre 2026