COMBA: OSCE. ITALIA A VIENNA A 24ESIMA RIUNIONE INVERNALE ASSEMBLEA PARLAMENTARE

“La Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare OSCE, guidata dal presidente Eugenio Zoffili parteciperà alla 24esima Riunione invernale dell’Organismo internazionale, in programma oggi e domani a Vienna, sarà impegnata nella sessione congiunta e nelle riunioni delle singole commissioni, sulle priorità delle attività dell’Assemblea, in stretta collaborazione con le strutture esecutive dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e con i colleghi dei 57 Stati membri e partner. Sarà l’ulteriore l’occasione di approfondimento di temi sensibili come i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Ma l’elemento centrale della nostra partecipazione sarà come sempre la diffusione dell’idea di condivisione, di cooperazione, di pace. Per la delegazione parlamentare italiana la pace è di primaria importanza nell’agenda dell’OSCE”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba.

