(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 CASO COSPITO. MICHELOTTI (FDI): IN SENTENZA DELMASTRO OMBRA DI LOTTA POLITICA

“La sentenza di condanna nei confronti di Andrea Delmastro lascia sgomenti, anche alla luce della richiesta di assoluzione avanzata dallo stesso Pubblico Ministero. È impossibile non vedere in questa decisione una ombra più di lotta politica che una reale valutazione giuridica dei fatti”. Lo dichiara in una nota Francesco Michelotti, deputato di FDI.

“Esprimiamo piena solidarietà ad Andrea, consapevoli che la verità emergerà nei successivi gradi di giudizio. Delmastro è un servitore dello Stato che ha sempre agito nell’interesse della giustizia e della sicurezza del Paese. Non sarà certo una sentenza come questa a fermarlo: noi andiamo avanti con lui, con ancora più determinazione. Se qualcuno pensa di fermarci, nel riformare la giustizia nell’interesse dei cittadini, con certe sentenze, si sbaglia di grosso: non ci facciamo intimidire”.

