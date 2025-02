IL COMUNE COMUNICA – waterfront di San Girolamo: in pubblicazione bando per chiosco sul mare per finalità turistico-ricreative, Petruzzelli: “Lungomare attrattivo tutto l’anno”

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

PER CHIOSCO SUL MARE PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

PETRUZZELLI: “LUNGOMARE ATTRATTIVO TUTTO L’ANNO”

È in pubblicazione sull’albo pretorio la determina propedeutica alla gara per il rilascio di una concessione demaniale marittima con finalità turistico – ricreativa. La concessione, con scadenza al 31 dicembre 2029, ha per oggetto l’occupazione di un’area demaniale marittima per l’utilizzo di una struttura modulare a destinazione commerciale, idonea all’esercizio della vendita di alimenti e bevande senza cottura in loco, con annessi servizi igienici, sul lungomare IX Maggio, a San Girolamo. La concessione che si intende rilasciare prevede il posizionamento di una struttura modulare del tipo “prefabbricato” delle dimensioni della di 4,80 metri per 4,80 per quanto riguarda la base e di 4 metri per l’altezza, ubicata sul lato sinistro (guardando il mare) del fabbricato, dove sono previste altre attività commerciali.

La concessione demaniale marittima avrà finalità turistico – ricreativa, con “vendita di alimenti e bevande senza cottura in loco”. Il concessionario è tenuto a provvedere alla custodia e alla manutenzione ordinaria del manufatto e dei servizi igienici annessi, oltre alle riparazioni in caso di eventuali danneggiamenti. Dovrà, inoltre, garantire la costante e accurata pulizia dei servizi igienici e delle aree circostanti, anche attraverso la collocazione di idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tra i criteri di valutazione della migliore offerta, la commissione prenderà in esame anche la qualità e la varietà della proposta gastronomica, la sostenibilità alimentare e la valorizzazione delle filiere locali, la diversificazione dell’offerta gastronomica per fasce orarie e target, la proposta di prodotti dedicati a modelli alimentari etici e/o religiosi, prodotti dietetici per allergie e intolleranze alimentari, esperienza professionale nel settore di vendita e somministrazione di alimenti e bevande. La procedura sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. All’esito dell’aggiudicazione, i soggetti interessati non potranno essere titolari di più di due concessioni demaniali marittime sul territorio comunale (con esclusione del rilascio di concessioni suppletive ex art. 24 del Regolamento di Esecuzione al Codice di Navigazione). Non è consentita la partecipazione alla gara qualora il richiedente sia già titolare di due concessioni.

“Con questa gara vogliamo dare un nuovo, ulteriore impulso alla vitalità del lungomare di San Girolamo, diventato ormai uno dei luoghi più attrattivi di Bari – spiega l’assessore alla Blue economy e allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -. La novità della procedura che abbiamo avviato riguarda sia l’allungamento del periodo di concessione sia il fatto che le strutture non dovranno più essere smontate a fine stagione per restare fisse tutto l’anno. Un’idea che sposa la nostra visione del mare come attrattore di investimenti e volano per lo sviluppo del quartiere, 12 mesi all’anno. A San Girolamo imprenditori, operatori culturali, amanti e professionisti degli sport nautici stanno creando una rete di energie e buone pratiche permanenti, un vero e proprio punto di riferimento per cittadini baresi e turisti”.