Comunicato Stampa 286/2025 Bandi EU Interreg. Presidente Zaia: “Nel 2014-2020 al Veneto oltre 80 milioni e nella nuova programmazione 2021-2027 siamo la prima regione per progetti finanziati: strategia di successo, consapevole e lungimirante per le sfide future”

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 IL VENETO INTERREG

NEL 2014-2020

#ilvenetointerreg

Progetti Interreg

I progetti con almeno un partner veneto

in 8 differenti Programmi di

Cooperazione Territoriale Europea /

Interreg

Partecipazioni

Le partecipazioni – in qualità di partner di Enti locali, associazioni, PMI,

università, centri di ricerca, ecc.

localizzati nel territorio regionale

Capofila

Nei 317 progetti i partner veneti hanno

partecipato 101 volte in qualità di

capofila, coordinando il lavoro di

centinaia di partner europei e non

Risorse

mln/€

Attraverso i Programmi Interreg il

territorio veneto è riuscito ad attirare

oltre 80 milioni di Euro di risorse

comunitarie dedicate allo sviluppo del

territorio

Cooperazione Marittima

mln/€

Il 44% delle risorse finanziarie

comunitarie è stato utilizzato dai partner

veneti per sostenere attività progettuali

attinenti alla Cooperazione Marittima.