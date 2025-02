(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 CAMPI FLEGREI, CASO (M5S): TROPPA IMPREPARAZIONE, MUSUMECI VENGA IN AULA

Roma, 19 feb. – “Le assurde dichiarazioni della Protezione Civile, all’incontro di ieri tra le Istituzioni ed i cittadini flegrei, non sono più una notizia. Nonostante l’obiettivo dichiarato di rassicurare e informare, la tensione tra la popolazione è aumentata, e le risposte istituzionali sono state insufficienti. I cittadini hanno ricevuto pochissime delucidazioni adeguate e sono preoccupati non solo per le scosse, ma anche per l’evidente impreparazione generale. In questo contesto, è inaccettabile che il Ministro Musumeci, anziché affrontare la crisi e incontrare la popolazione in difficoltà, si sia limitato a commentare il successo di Sanremo sui social. Mentre i cittadini dei Campi Flegrei scendevano in strada e dormivano nelle auto, il Ministro si è distratto con questioni irrilevanti. Chiedo quindi un’informativa urgente in Aula al Ministro Musumeci per chiarire le azioni concrete che il Governo intende mettere in atto per garantire la sicurezza ed il supporto ai cittadini, ai commercianti e agli imprenditori in difficoltà. È il momento di agire con responsabilità e presenza, non di fare passerelle mediatiche”.

Così in Aula il deputato flegreo del M5S Antonio Caso.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle