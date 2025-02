agenzia regionale 182.25 piemontese lun 24 a Fg per presentazione studio pilota carcinoma prostatico

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 *Piemontese lun 24 alla presentazione Studio Pilota **Diagnosi Precoce

Carcinoma Prostatico*

Lunedì 24 febbraio, alle ore 11:00, presso la Sala Fedora del Teatro

“Umberto Giordano” di Foggia, in Piazza Cesare Battisti, si svolgerà la

conferenza stampa di presentazione dello Studio Pilota per la Diagnosi

Precoce del Carcinoma Prostatico in provincia di Foggia, un innovativo

progetto che mira a promuovere la prevenzione e a migliorare l’accesso alla

diagnosi precoce di una delle neoplasie più diffuse tra gli uomini.

Alla conferenza stampa prenderà parte il vicepresidente della Regione

Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, insieme al rettore

dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio, al preside della Facoltà di

Medicina diUniFg e Direttore della Struttura complessa di Urologia

universitaria del Policlinico “Riuniti” di Foggia Giuseppe Carrieri, alla

direttrice generale facente funzioni del Policlinico “Riuniti” di Foggia

Elisabetta Esposito, al direttore generale dell’ASL di Foggia Antonio

Giuseppe Nigri, al presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di

Foggia Pierluigi De Paolis.

Lo studio, coordinato dal professor Carrieri, è promosso in collaborazione

con l’Assessorato alla Sanità, Benessere animale e sport per tutti della

Regione Puglia, il Policlinico “Riuniti” di Foggia e l’ASL di Foggia.

Durante la conferenza stampa, il professor Ugo Falagario, responsabile

dello Studio Testing Prostatico nella provincia di Foggia, illustrerà i

dettagli del progetto, le modalità di adesione ai programmi di screening e

i dati epidemiologici più recenti relativi al carcinoma prostatico nella

provincia di Foggia.