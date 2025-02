Il Direttore Generale di ACN ha incontrato il Commissario europeo per gli Affari Interni e la Migrazione

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

Magnus Brunner nella sede di ACN

Il Direttore Generale Bruno Frattasi ha incontrato il Commissario europeo per gli Affari Interni e la Migrazione

Oggi presso la sede dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), il Direttore Generale, Prefetto Bruno Frattasi, ha incontrato il Commissario europeo per gli Affari Interni e la Migrazione, Magnus Brunner, responsabile per il rafforzamento della sicurezza interna dell’Europa.

Il commissario europeo, in Italia per uno scambio di punti di vista sulla prossima strategia di sicurezza interna, sul nuovo approccio comune in materia di rimpatri, sulla cooperazione con i paesi partner in materia di gestione della migrazione e sull’attuazione del patto sulla migrazione e l’asilo ha incontrato anche altri vertici istituzionali italiani.

Durante l’incontro in ACN il Direttore Generale Frattasi ha avuto l’opportunità di illustrare le principali attività svolte dall’Agenzia nel settore della cybersicurezza, in particolare sull’azione dell’Agenzia a livello europeo. Tra i temi affrontati, si è discusso della protezione delle infrastrutture critiche, fornendo una panoramica sullo stato di attuazione della direttiva NIS2. Inoltre, il Direttore Generale ha illustrato il ruolo attivo dell’Agenzia nella Counter Ransomware Initiative, l’iniziativa internazionale che mira a combattere il ransomware promuovendo la cooperazione internazionale e la resilienza. Infine, è stata approfondita la necessità di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze investigative delle Forze di Polizia e quelle legate alla sicurezza informatica.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di aggiornamento sulle politiche e le strategie di cybersicurezza in corso, evidenziando l’impegno di ACN nel contribuire alla costruzione di una rete di protezione informatica sempre più solida e resiliente per l’intera Unione Europea.