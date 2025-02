(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 18/02/2025

Consiglio | ore 16:22

4a commissione: Audizione sulla linea ferroviaria Merano-Bolzano

Rappresentate in aula le posizioni di Provincia, contadini proprietari dei terreni e ambientalisti.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/4a-commissione-audizione-sulla-linea-ferroviaria-merano-bolzano)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/mr/7S2GV51-hsQv8z9bM0h_glskHPDBSDUQJplKwAwZuOtUQLHWm8aZkNbJW6ok-ZG2gZaN6yPO40EJ5RL1M4ytN3bdmJdRAOUj7Cw8Bb83Y0-j8UwOwqtM7SHG51fl3Qp6_xWXyv6IhaBVr4TTXXvTiSvWzqq0pkEE1B504njzfhwMuk5cHBPz3FQnhZyqUNdkuE2UZUDwrGvz2rYGv9i8SElU0hS61Aw9KfRBJ_lVtu-Ytvo) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/un/6J2_AM8nP3mbcIwrInOdauYBUu3ExGNM1tGWjbXdIsYBkGqsd73Obox-kuYhiXmpaCB-3Tq7shMSy0JGVIVvUEDKWAwWD9x4vo2PKxl56fOLV0g8821I-gvH1VPuC4Fuc1YeyRx1v1X_4j_rUluMPxkfq5xY8bzricseyVwq55QJDVSzKZGd3W4Sx1u5Fmv1IRH2yVPlGKPtGzD-zwJkidb9tNylbSumvP38H1VUA3w_w7Zz-Dxwcc7-VdEnuUmAP6htWKo10yRsXEw)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.