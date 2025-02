Ambiente – Per il diserbo utilizzati esclusivamente prodotti sicuri approvati dal Ministero

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

Le attività di diserbo recentemente avviate sul territorio comunale sono

effettuate con prodotti e metodologie conformi alle normative vigenti e sicuri

per la salute pubblica e l’ambiente.

Le operazioni di diserbo vengono effettuate nel pieno rispetto delle disposizioni

del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti

fitosanitari, in particolare seguendo le prescrizioni del punto A.5.5, nonché i

criteri minimi ambientali stabiliti dal Decreto 15 febbraio 2017. L’utilizzo di

prodotti fitosanitari è ammesso esclusivamente in casi di necessità, laddove

non risultino praticabili soluzioni alternative e in presenza di problematiche

legate al decoro urbano o al controllo di piante allergeniche.

Anche nei casi di utilizzo in deroga, il Comune garantisce che non vengono

impiegati prodotti fitosanitari che riportano frasi di rischio e indicazioni di

pericolo per la salute dell’uomo, come previsto dalle norme nazionali ed

europee. In particolare, non vengono utilizzati prodotti contenenti sostanze

cancerogene, mutagene o tossiche per lo sviluppo embriofetale e la

riproduzione.

Tutti i prodotti fitosanitari impiegati sono regolarmente autorizzati dal Ministero

della Salute e presenti nella Banca dati ufficiale, consultabile al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet.

Il Comune di Oristano garantisce inoltre che, prima di ogni utilizzo, vengono

verificate eventuali modifiche alle condizioni di autorizzazione dei prodotti per

assicurare il massimo rispetto delle normative e la tutela della salute pubblica.

“Il piano di diserbo è stato condiviso con Arpas, ASL e Provincia di Oristano, in

modo da garantire un’azione coordinata e conforme ai più elevati standard di

sicurezza ambientale e sanitaria – precisa l’Assessore all’Ambiente, Maria

Bonaria Zedda -. Vogliamo rassicurare i cittadini: gli interventi sono eseguiti da

una società specializzata e il Comune di Oristano assicura la massima

attenzione alla sicurezza e alla tutela ambientale. L’uso dei prodotti fitosanitari

è limitato al minimo indispensabile e sempre nel rispetto delle normative

vigenti, garantendo la salute pubblica e il decoro urbano. Il nostro impegno è

rivolto a soluzioni sostenibili ed ecologiche per la cura del verde pubblico.”