Geotermia, piano investimenti Enel Green Power: conferenza stampa di Giani

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 Domani, martedì 18 febbraio, alle ore 13, il presidente della Toscana,

Eugenio Giani, incontrerà i giornalisti per illustrare la posizione

dell’esecutivo regionale sul piano pluriennale di investimenti in geotermia

di Enel Green Power.

Sono stati invitati i sindaci dei Comuni geotermici e i presidenti delle

Province di Grosseto, Pisa e Siena.

L’appuntamento è nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza

Duomo, 10, Firenze.

