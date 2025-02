(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 Rai: Ruotolo (Pd) a Gasparri, noi non siamo in Cda, loro l’hanno occupata

“Conosciamo bene il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia nelle sue

spericolate difese dell’indifendibile governo Meloni. La sua maggioranza

non riesce ad eleggere il presidente della Rai in commissione di vigilanza

e accusa il Partito Democratico: ‘La Schlein vuole le poltrone e i parenti

del Pd in Rai e poi si finge ostile ad ogni confronto’. Lo rassicuro: noi

non fingiamo nulla. Non siamo neanche entrati nel consiglio

d’amministrazione della Rai. Sin

da quando loro hanno occupato viale Mazzini noi abbiamo detto che prima di

rinnovare i vertici bisognava fare la riforma della governance, rendere

indipendente e autonomo il servizio pubblico dalla politica”.

Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria

nazionale del PD ed europarlamentare.

